В Одессе коммунальщики работают на дорогах города

Коммунальщики работают на дорогах города. Фото: ЖКХ Одесса

Сегодня, 28 августа, в Одессе проходят ремонтно-очистные работы на дорогах. Коммунальщики призывают ограничить движение по некоторым участкам и по возможности не парковать авто возле коллекторов и очистных каналов.

Об этом сообщает Департамент городского хозяйства.

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Сегодня специалисты КП "Городские дороги" работают на следующих локациях:

3-й Известковый пер. — ремонт перекрытия ливневого лотка;

3-й Известковый пер. — очистка лотка;

ул. Польская, ул. Осипова, ул. Приморская — очищение дождеприемников, промывка рукавов;

просп. Гагарина — очистка коллектора;

площадь Мичурина — очистка канала.

"Уважаемые автолюбители, не оставляйте автотранспорт на решетках дождеприемников и в непосредственной близости к ним, это усложняет работу спецтехники", — говорится в сообщении коммунальщиков.

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