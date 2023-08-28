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Лучше объехать: где в Одессе могут быть пробки

28 августа 2023 11:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе коммунальщики работают на дорогах города
Коммунальщики работают на дорогах города. Фото: ЖКХ Одесса
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 28 августа, в Одессе проходят ремонтно-очистные работы на дорогах. Коммунальщики призывают ограничить движение по некоторым участкам и по возможности не парковать авто возле коллекторов и очистных каналов.

Об этом сообщает Департамент городского хозяйства.

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Сегодня специалисты КП "Городские дороги" работают на следующих локациях:

  • 3-й Известковый пер. — ремонт перекрытия ливневого лотка;
  • 3-й Известковый пер. — очистка лотка;
  • ул. Польская, ул. Осипова, ул. Приморская — очищение дождеприемников, промывка рукавов;
  • просп. Гагарина — очистка коллектора;
  • площадь Мичурина — очистка канала.

"Уважаемые автолюбители, не оставляйте автотранспорт на решетках дождеприемников и в непосредственной близости к ним, это усложняет работу спецтехники", — говорится в сообщении коммунальщиков.

К сведению водителей

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