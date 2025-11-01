Погода в Одесі 2 листопада: комфортна температура та сильний вітер

Найкращий час для прогулянок — якою буде погода в Одесі завтра
В Одесі у неділю, 2 листопада, досить комфортна температура. Однак очікується сильний вітер. Попри це прогулятися вуличками міста та насолодитися осінньою погодою можливість буде.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі
Вночі в Одесі очікується близько +9 °C, відчуватиметься як +10 °C. Вітер — до 1 м/с. Без опадів.
Вранці температура залишиться такою ж, як і вночі +9 °C, і відчуватиметься так само. Вітер буде до 2 м/с.
Удень температура підніметься до +15 °C. Вітер також збільшиться до 4 м/с.
Увечері термометри покажуть +14 °C, відчуватиметься температура так само. Вітер буде до 6 м/с.
Сонце зійде о 06:40, а зайде о 16:40 — світловий день триватиме 10 годин.
Погода в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вночі та вранці туман.
- Вітер південно-східний, 9-14 м/с.
- Температура вночі +4...+9 °С, вдень +15...+20 °С.
Нагадаємо, ми писали про те, якою завтра буде погода в Києві. Також ми повідомляли, який прогноз від синоптіків для харків'ян.
Читайте Новини.LIVE!