Погода в Одесі 2 листопада: комфортна температура та сильний вітер

В Одесі у неділю, 2 листопада, досить комфортна температура. Однак очікується сильний вітер. Попри це прогулятися вуличками міста та насолодитися осінньою погодою можливість буде.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі

Вночі в Одесі очікується близько +9 °C, відчуватиметься як +10 °C. Вітер — до 1 м/с. Без опадів.

Вранці температура залишиться такою ж, як і вночі +9 °C, і відчуватиметься так само. Вітер буде до 2 м/с.

Удень температура підніметься до +15 °C. Вітер також збільшиться до 4 м/с.

Увечері термометри покажуть +14 °C, відчуватиметься температура так само. Вітер буде до 6 м/с.

Сонце зійде о 06:40, а зайде о 16:40 — світловий день триватиме 10 годин.

Погода в Одеській області

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вночі та вранці туман.

Вітер південно-східний, 9-14 м/с.

Температура вночі +4...+9 °С, вдень +15...+20 °С.

