Погода в Одессе 2 ноября: комфортная температура и сильный ветер

Лучшее время для прогулок — какой будет погода в Одессе завтра
В Одессе в воскресенье, 2 ноября, достаточно комфортная температура. Однако ожидается сильный ветер. Несмотря на это прогуляться по улочкам города и насладиться осенней погодой возможность будет.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе
Ночью в Одессе ожидается около +9 °C, будет ощущаться как +10 °C. Ветер — до 1 м/с. Без осадков.
Утром температура останется такой же, как и ночью +9 °C, и будет ощущаться так же. Ветер будет до 2 м/с.
Днем температура поднимется до +15 °C. Ветер также увеличится до 4 м/с.
Вечером термометры покажут +14 °C, будет ощущаться температура так же. Ветер будет до 6 м/с.
Солнце взойдет в 06:40, а зайдет в 16:40 — световой день продлится 10 часов.
Погода в Одесской области
- Переменная облачность.
- Без осадков.
- Ночью и утром туман ночью и утром туман.
- Ветер юго-восточный, 9-14 м/с.
- Температура ночью +4...+9 °С, днем +15...+20 °С.
