Погода в Одессе 2 ноября: комфортная температура и сильный ветер

В Одессе в воскресенье, 2 ноября, достаточно комфортная температура. Однако ожидается сильный ветер. Несмотря на это прогуляться по улочкам города и насладиться осенней погодой возможность будет.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

Ночью в Одессе ожидается около +9 °C, будет ощущаться как +10 °C. Ветер — до 1 м/с. Без осадков.

Утром температура останется такой же, как и ночью +9 °C, и будет ощущаться так же. Ветер будет до 2 м/с.

Днем температура поднимется до +15 °C. Ветер также увеличится до 4 м/с.

Вечером термометры покажут +14 °C, будет ощущаться температура так же. Ветер будет до 6 м/с.

Солнце взойдет в 06:40, а зайдет в 16:40 — световой день продлится 10 часов.

Погода в Одесской области

Переменная облачность.

Без осадков.

Ночью и утром туман ночью и утром туман.

Ветер юго-восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью +4...+9 °С, днем +15...+20 °С.

