Браконьєрство на Тузлівських лиманах з мільйонними збитками

Правоохоронці вилучили рибу. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

На Одещині чоловік проник у закриту зону на території нацпарку "Тузлівські лимани" й вирішив порибалити забороненими сітками. Під час рейду його затримали правоохоронці та екологи. Попередній розмір збитків уже перевищив 8 мільйонів гривень. Тепер порушнику готують підозру.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Реклама

Читайте також:

Браконьєр у нацпарку

Під час денного рейду водна поліція разом із прикордонниками та екоінспекторами помітила біля озера Алібей 61-річного місцевого жителя. Він ловив рибу забороненими сітками і не мав жодних документів на промисел. На місці слідчо-оперативна група вилучила дві ліскові сітки по 100 метрів, забрідний костюм та 368 рибин. Серед улову — кефаль, камбала глоса та ставрида. Вилучені біоресурси передали на зберігання спеціалізованому підприємству. Екологи попередньо оцінили збитки державі більш ніж у вісім мільйонів гривень.

Як покарають

У поліції вже відкрили провадження за фактом незаконного рибного промислу. Призначено інженерно-екологічну експертизу, після якої визначать точний розмір шкоди та вирішать питання щодо оголошення підозри. За такі дії передбачено штраф або до трьох років обмеження волі.

Нагадаємо, ми повідомляли, що хто може безоплатно рибалити на орендованих ставках. Також ми писали про те, за що рибалки можуть отримати штраф.