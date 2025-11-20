Браконьерство на Тузловских лиманах с миллионными убытками

Правоохранители изъяли рыбу. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

В Одесской области мужчина проник в закрытую зону на территории национального парка "Тузловские лиманы" и решил порыбачить запрещёнными сетями. Во время рейда его задержали правоохранительные органы и экологи. Предварительный размер ущерба уже превысил 8 миллионов гривен. Теперь нарушителю готовят подозрение.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Браконьер в нацпарке

Во время дневного рейда водная полиция вместе с пограничниками и экоинспекторами заметила возле озера Алибей 61-летнего местного жителя. Он ловил рыбу запрещенными сетями и не имел никаких документов на промысел. На месте следственно-оперативная группа изъяла две лесные сетки по 100 метров, забродный костюм и 368 рыбин. Среди улова — кефаль, камбала глоса и ставрида. Изъятые биоресурсы передали на хранение специализированному предприятию. Экологи предварительно оценили ущерб государству более чем в восемь миллионов гривен.

Как накажут

В полиции уже открыли производство по факту незаконного рыбного промысла. Назначена инженерно-экологическая экспертиза, после которой определят точный размер ущерба и решат вопрос об объявлении подозрения. За такие действия предусмотрен штраф или до трех лет ограничения свободы.

