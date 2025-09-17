Напад на військового в Одесі — чоловік ударив ножем

Військовослужбовці ТЦК. Фото ілюстративне: АрміяInform

В Одесі чоловік поранив ножем військовослужбовця Територіального центру комплектування під час перевірки документів. Пораненого доправили до лікарні, а нападнику вдалося втекти. Поліція вже займається його пошуком.

Про це повідомили в пресслужбі Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Що сталося

В Одесі група у складі поліцейського та військових перевіряла документи у місцевого мешканця. Чоловік відмовився виконати вимогу, спробував утекти, а потім дістав ніж і вдарив військового. Інцидент стався вчора ввечері у Київському районі міста. Поранення виявилося серйозним, але потерпілому одразу надали допомогу медики. Наразі він у лікарні.

Напад зафіксувала боді-камера військовослужбовця. Відео вже передали слідчим, які відкрили кримінальне провадження.

Роз'яснення інциденту в ТЦК. фото: скриншот із facebook

