Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Рада ухвалила закон про військового омбудсмана — деталі
Головна Одеса Напад на представника ТЦК в Одесі — військовий поранений

Напад на представника ТЦК в Одесі — військовий поранений

Ua ru
Дата публікації: 17 вересня 2025 13:01
Напад на військового в Одесі — чоловік ударив ножем
Військовослужбовці ТЦК. Фото ілюстративне: АрміяInform

В Одесі чоловік поранив ножем військовослужбовця Територіального центру комплектування під час перевірки документів. Пораненого доправили до лікарні, а нападнику вдалося втекти. Поліція вже займається його пошуком.

Про це повідомили в пресслужбі Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Реклама
Читайте також:

Що сталося

В Одесі група у складі поліцейського та військових перевіряла документи у місцевого мешканця. Чоловік відмовився виконати вимогу, спробував утекти, а потім дістав ніж і вдарив військового. Інцидент стався вчора ввечері у Київському районі міста. Поранення виявилося серйозним, але потерпілому одразу надали допомогу медики. Наразі він у лікарні.

Напад зафіксувала боді-камера військовослужбовця. Відео вже передали слідчим, які відкрили кримінальне провадження.

Одеса
Роз'яснення інциденту в ТЦК. фото: скриншот із facebook

Нагадаємо, ми повідомляли про найпоширеніші причини розшуку ТЦК. Також ми писали, що учасника бойових дій засудили за те, що він відмовився служити в ТЦК.

Одеса напад Одеська область Новини Одеси ТЦК та СП поранення
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації