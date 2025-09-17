Нападение на военного в Одессе - мужчина ударил ножом

Нападение на представителя ТЦК в Одессе — военный ранен
В Одессе мужчина ранил ножом военнослужащего Территориального центра комплектования во время проверки документов. Раненого доставили в больницу, а нападавшему удалось скрыться. Полиция уже занимается его поиском.
Об этом сообщили в пресс-службе Территориального центра комплектования и социальной поддержки.
Что произошло
В Одессе группа из полицейского и военных проверяла документы у местного жителя. Мужчина отказался выполнить требование, попытался убежать, а потом достал нож и ударил военного. Инцидент произошел вчера вечером в Киевском районе города. Ранение оказалось серьезным, но пострадавшему сразу оказали помощь медики. Сейчас он в больнице.
Нападение зафиксировала боди-камера военнослужащего. Видео уже передали следователям, которые открыли уголовное производство.
