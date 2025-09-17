Видео
Рада приняла закон о военном омбудсмане — детали
Нападение на представителя ТЦК в Одессе — военный ранен

Нападение на представителя ТЦК в Одессе — военный ранен

Ua ru
Дата публикации 17 сентября 2025 13:01
Нападение на военного в Одессе - мужчина ударил ножом
Военнослужащие ТЦК. Фото иллюстративное: АрмияInform

В Одессе мужчина ранил ножом военнослужащего Территориального центра комплектования во время проверки документов. Раненого доставили в больницу, а нападавшему удалось скрыться. Полиция уже занимается его поиском.

Об этом сообщили в пресс-службе Территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Читайте также:

Что произошло

В Одессе группа из полицейского и военных проверяла документы у местного жителя. Мужчина отказался выполнить требование, попытался убежать, а потом достал нож и ударил военного. Инцидент произошел вчера вечером в Киевском районе города. Ранение оказалось серьезным, но пострадавшему сразу оказали помощь медики. Сейчас он в больнице.

Нападение зафиксировала боди-камера военнослужащего. Видео уже передали следователям, которые открыли уголовное производство.

Одеса
Разъяснение инцидента в ТЦК. фото: скриншот из facebook

Напомним, мы сообщали о самых распространенных причинах розыска ТЦК. Также мы писали, участника боевых действий осудили за то, что он отказался служить в ТЦК.

Одесса нападение Одесская область Новости Одессы ТЦК и СП ранение
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
