Напередодні зустрічі Путіна та Ердогана РФ обстріляла Одещину: на що натякали окупанти

Наслідки обстрілу Одещини. Фото: ГУНП

Другу ніч поспіль окупанти обстрілюють порт на Одещині. З 25 запущених дронів 17 були знищені, але частина все ж завдала пошкоджень цивільній інфраструктурі. Атаки пов’язують із сьогоднішньою зустріччю Путіна та Ердогана, на якій мають обговорити подальшу долю "зернового коридору".

Про це на брифінгу повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк.

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"Удар безпілотниками був спрямований по цивільній інфраструктурі Подунав'я, це південний регіон Одеської області, де ворогу не дає спокою продовження роботи "зернової ініціативи", попри те, що в глобальних рамках вона обмежена. Зрозумілим є такий ворожий вогневий натяк, це цілком ймовірно є засіб впливу та шантажу який росіяни дуже часто використовують", — зазначила Наталя Гуменюк.

Речниця ОК "Південь" додала, що ворог активно використовує безпілотні літальні апарати. Це може бути пов’язано із необхідністю економити ракети.

Зустріч Путіна та Ердогана

Президент Туреччини Реджеп Ердоган прибув на зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним. Вони вже почали перемовини. За джерелами Reuters, Ердоган буде намагатися переконати Путіна щодо повернення до "зернової угоди", яка б допомогла послабити світову продовольчу кризу.