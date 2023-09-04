Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В преддверии встречи Путина и Эрдогана РФ обстреляла Одесчину: на что намекали оккупанты arrow

В преддверии встречи Путина и Эрдогана РФ обстреляла Одесчину: на что намекали оккупанты

4 сентября 2023 14:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В преддверии встречи Путина и Эрдогана РФ обстреляла Одесчину: на что намекали оккупанты
Последствия обстрела Одесской области. Фото: ГУНП
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Вторую ночь подряд оккупанты обстреливают порт в Одесской области. Из 25 запущенных дронов 17 были уничтожены, но часть все же нанесла повреждения гражданской инфраструктуре. Атаки связывают с сегодняшней встречей Путина и Эрдогана, на которой должны обсудить дальнейшую судьбу "зернового коридора".

Об этом на брифинге сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.

Читайте также:

"Удар беспилотниками был направлен по гражданской инфраструктуре Подунавья, это южный регион Одесской области, где врагу не дает покоя продолжение работы "зерновой инициативы", несмотря на то, что в глобальных рамках она ограничена. Понятен такой вражеский огневой намек, это вполне вероятно средство влияния и шантажа, которое россияне очень часто используют", — отметила Наталья Гуменюк.

Представитель ОК "Юг" добавила, что враг активно использует беспилотные летательные аппараты. Это может быть связано с необходимостью экономить ракеты.

Встреча Путина и Эрдогана

Президент Турции РеджепЭрдоган прибыл на встречу с российским диктатором Владимиром Путиным. Они уже начали переговоры. По источникам Reuters, Эрдоган будет пытаться убедить Путина в возвращении к "зерновому соглашению", которое бы помогло ослабить мировой продовольственный кризис.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

None

Зеленский поедет на сессию ООН: Кислица озвучил главные темы

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

18:30 "Азов" обратился к киевскому "Динамо" из-за скандального матча с "Арисом"

07:25 Тест со спичками: эту задачу способен решить только гениальный разум

07:51 Цыганков может уйти из "Жироны": готовится громкий трансфер

Новость с фото

01:31 В одной из областей Украины значительно усилят мобилизацию: ОВА будет сотрудничать с ТЦК и СП

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз