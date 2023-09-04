В преддверии встречи Путина и Эрдогана РФ обстреляла Одесчину: на что намекали оккупанты
Вторую ночь подряд оккупанты обстреливают порт в Одесской области. Из 25 запущенных дронов 17 были уничтожены, но часть все же нанесла повреждения гражданской инфраструктуре. Атаки связывают с сегодняшней встречей Путина и Эрдогана, на которой должны обсудить дальнейшую судьбу "зернового коридора".
Об этом на брифинге сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.
"Удар беспилотниками был направлен по гражданской инфраструктуре Подунавья, это южный регион Одесской области, где врагу не дает покоя продолжение работы "зерновой инициативы", несмотря на то, что в глобальных рамках она ограничена. Понятен такой вражеский огневой намек, это вполне вероятно средство влияния и шантажа, которое россияне очень часто используют", — отметила Наталья Гуменюк.
Представитель ОК "Юг" добавила, что враг активно использует беспилотные летательные аппараты. Это может быть связано с необходимостью экономить ракеты.
Встреча Путина и Эрдогана
Президент Турции РеджепЭрдоган прибыл на встречу с российским диктатором Владимиром Путиным. Они уже начали переговоры. По источникам Reuters, Эрдоган будет пытаться убедить Путина в возвращении к "зерновому соглашению", которое бы помогло ослабить мировой продовольственный кризис.