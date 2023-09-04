В преддверии встречи Путина и Эрдогана РФ обстреляла Одесчину: на что намекали оккупанты

Последствия обстрела Одесской области. Фото: ГУНП

Вторую ночь подряд оккупанты обстреливают порт в Одесской области. Из 25 запущенных дронов 17 были уничтожены, но часть все же нанесла повреждения гражданской инфраструктуре. Атаки связывают с сегодняшней встречей Путина и Эрдогана, на которой должны обсудить дальнейшую судьбу "зернового коридора".

Об этом на брифинге сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.

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"Удар беспилотниками был направлен по гражданской инфраструктуре Подунавья, это южный регион Одесской области, где врагу не дает покоя продолжение работы "зерновой инициативы", несмотря на то, что в глобальных рамках она ограничена. Понятен такой вражеский огневой намек, это вполне вероятно средство влияния и шантажа, которое россияне очень часто используют", — отметила Наталья Гуменюк.

Представитель ОК "Юг" добавила, что враг активно использует беспилотные летательные аппараты. Это может быть связано с необходимостью экономить ракеты.

Встреча Путина и Эрдогана

Президент Турции РеджепЭрдоган прибыл на встречу с российским диктатором Владимиром Путиным. Они уже начали переговоры. По источникам Reuters, Эрдоган будет пытаться убедить Путина в возвращении к "зерновому соглашению", которое бы помогло ослабить мировой продовольственный кризис.