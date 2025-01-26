Російські ракетоносії у Чорному морі: яка загроза

Російські кораблі в морях на чергуванні. Фото ілюстративне: росЗМІ

Російські військові кораблі продовжують створювати загрозу в акваторії Чорного та Середземного морів. Станом на сьогодні, 26 січня, росіяни вивели на рейди вісім носіїв крилатих ракет "Калібр".

Про це у неділю, 26 січня, повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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Інформація про кількість кораблів на чергуванні у морях. Фото: ВМС ЗСУ

Скільки кораблів у морях

За інформацією ВМС ЗСУ, ситуація в Чорному морі залишається напруженою. Станом на ранок у водах перебувають два російські військові кораблі, один із яких оснащений крилатими ракетами "Калібр" із загальним залпом до чотирьох одиниць.

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні, але в Середземному зафіксовано шість російських суден, серед яких два ракетоносці "Калібр" із загальним залпом до 22 ракет.

Рух через Керченську протоку

Крім того, за останню добу росіяни продовжили використовувати Керченську протоку для перевезення своїх суден. Три судна, одне з яких прямувало з Босфору, здійснили прохід до Азовського моря. До Чорного моря суден не було зафіксовано.

"Російська Федерація вкотре порушила Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS). Військові кораблі РФ продовжують вимикати системи автоматичної ідентифікації, що становить серйозну загрозу для цивільного судноплавства", — повідомили у Військово-морських силах.

Нагадаємо ми писали, що окупанти на ТОТ тиском змушують українців воювати. Також ЗСУ вразили російський ЗРК "Бук-М3", що завдало шалених збитків окупантам.