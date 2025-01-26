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Напряжение в Черном море — ракетоносители РФ выведены на рейд

26 января 2025 10:20
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Российские ракетоносители в Черном море: какая угроза
Российские корабли в морях на дежурстве. Фото иллюстративное: росСМИ
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Российские военные корабли продолжают создавать угрозу в акватории Черного и Средиземного морей. По состоянию на сегодня, 26 января, россияне вывели на рейды восемь носителей крылатых ракет "Калибр".

Об этом в воскресенье, 26 января, сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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Информация о количестве кораблей на дежурстве в морях. Фото: ВМС ВСУ

Сколько кораблей в морях

По информации ВМС ВСУ, ситуация в Черном море остается напряженной. По состоянию на утро в водах находятся два российских военных корабля, один из которых оснащен крылатыми ракетами "Калибр" с общим залпом до четырех единиц.

В Азовском море вражеские корабли отсутствуют, но в Средиземном зафиксировано шесть российских судов, среди которых два ракетоносца "Калибр" с общим залпом до 22 ракет.

Путь через Керченский пролив

Кроме того, за последние сутки россияне продолжили использовать Керченский пролив для перевозки своих судов. Три судна, одно из которых направлялось из Босфора, осуществили проход в Азовское море. К Черному морю судов не было зафиксировано.

"Российская Федерация в очередной раз нарушила Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS). Военные корабли РФ продолжают выключать системы автоматической идентификации, что представляет серьезную угрозу для гражданского судоходства", — сообщили в Военно-морских силах.

Напомним мы писали, что оккупанты на ВОТ давлением заставляют украинцев воевать. Также ВСУ поразили российский ЗРК "Бук-М3", что нанесло огромный ущерб оккупантам.

Одесса Черное море корабль Новости Одессы угроза кораблей ракетоноситель

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