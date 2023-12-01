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Нардеп з Одеси назвав працівників ТЦК імпотентами

1 грудня 2023 17:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Нардеп з Одеси назвав працівників ТЦК імпотентами
Артем Дмитрук у салоні авто. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Народний депутат України Артем Дмитрук  обурився обшукам у церквах УПЦ (МП) та назвав співробітників ТЦК імпотентами. Обранець зазначив, що "кошмарити" людей треба у колцентрах та нелегальних казино, а не у монастирях.

Про це в Instagram stories розповів народний депутат Артем Дмитрук. 

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За його словами, у представників ТЦК не вистачає сміливості шукати призовників, які підлягають мобілізації, а навідуються до монастирів та храмів.

"Усі ці імпотенти з ТЦК. В них вистачає сміливості піти тільки до храмів та монастирів", — заявив Дмитрук. 

Крім того, Дмитрук зазначив, що тисячі молодих чоловіків, яких можна побачити в кол-центрах та нелегальних казино, не потрапляють у поле зору представників ТЦК, хоча відповідні органи знають про їхнє існування. Він закликав співробітників цих установ звернути на увагу на таких громадян.

Нагадаємо, що раніше у Верховній Раді сталася сутичка між нардепами Олексієм Гончаренком та Миколою Тищенком. Перед цим повістку від ТЦК проігнорував нардеп Олександр Дубінський. А ще раніше стало відомо про бійку, у якій помітили ще двох "слуг народу": Олександра Куницького та Артема Дмитрука. 

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