Нардеп из Одессы назвал работников ТЦК импотентами

Артём Дмитрук в салоне авто. Фото: скриншот

Народный депутат Украины Артем Дмитрук возмутился обыском в церквях УПЦ (МП) и назвал сотрудников ТЦК импотентами. Избранник отметил, что "кошмарить" людей нужно в кол-центрах и нелегальных казино, а не в монастырях.

Об этом в Instagram stories рассказал народный депутат Артем Дмитрук.

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По его словам, у представителей ТЦК не хватает смелости искать подлежащих мобилизации призывников, а наведываются в монастыри и храмы.

"Все эти импотенты из ТЦК. У них хватает смелости пойти только в храмы и монастыри", — заявил Дмитрук.

Кроме того, Дмитрук отметил, что тысячи молодых мужчин, которых можно увидеть в колл-центрах и нелегальных казино, не попадают в поле зрения представителей ТЦК, хотя соответствующие органы знают об их существовании. Он призвал сотрудников этих учреждений обратить внимание на таких граждан.

Напомним, что ранее в Верховной Раде произошла стычка между нардепами Алексеем Гончаренко и Николаем Тищенко. Перед этим повестку от ТЦК проигнорировал нардеп Александр Дубинский. А еще раньше стало известно о потасовке, в которой заметили еще двух "слуг народа": Александра Куницкого и Артема Дмитрука.