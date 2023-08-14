Нардепи проти збірної Одещини по футболу: коли відбудеться благодійний матч
Вже цієї суботи, 19 серпня, відбудеться благодійний матч "Футбол заради Перемоги". Грати будуть команди депутатів Верховної Ради України та збірна Одеської області.
Про це повідомляє ФК "Чорноморець".
Збір коштів на потреби ЗСУ
"Саме на потреби ЗСУ будуть направлені всі кошти, вилучені з проведення цього матчу. І поки наші депутати тренуються, щоб у суботу показати гідну гру, ми можемо збільшити суму допомоги для наших захисників. У вас є нагода отримати дві ігрові футболки ФК "Чорноморець" сезону 2023/24 та мʼяч. Все це — з автографами гравців команди цього сезону", — йдеться в повідомленні.
Аби взяти учать в розіграші слід задонатити 500 гривень на монобанку за посиланням. Кількість грошових переказів необмежена.Після благодійного матчу проведуть розіграш призу серед всіх учасників.
Нагадаємо, у Лондоні на "Стемфорд Брідж" пройшов благодійний матч Game4Ukraine. Організатори гри, яким виступила платформа UNITED 24, збирали кошти на відновлення зруйнованого війною Михайло-Коцюбинського ліцею у Чернігівській області, у якому навчається 415 дітей із 10 навколишніх сіл.