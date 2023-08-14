Нардепи проти збірної Одещини по футболу: коли відбудеться благодійний матч

Гра в футбол. Фото: pixabay

Вже цієї суботи, 19 серпня, відбудеться благодійний матч "Футбол заради Перемоги". Грати будуть команди депутатів Верховної Ради України та збірна Одеської області.

Про це повідомляє ФК "Чорноморець".

Читайте також:

Збір коштів на потреби ЗСУ

"Саме на потреби ЗСУ будуть направлені всі кошти, вилучені з проведення цього матчу. І поки наші депутати тренуються, щоб у суботу показати гідну гру, ми можемо збільшити суму допомоги для наших захисників. У вас є нагода отримати дві ігрові футболки ФК "Чорноморець" сезону 2023/24 та мʼяч. Все це — з автографами гравців команди цього сезону", — йдеться в повідомленні.

Аби взяти учать в розіграші слід задонатити 500 гривень на монобанку за посиланням. Кількість грошових переказів необмежена.Після благодійного матчу проведуть розіграш призу серед всіх учасників.

Анонс благодійного футбольного матчу. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Лондоні на "Стемфорд Брідж" пройшов благодійний матч Game4Ukraine. Організатори гри, яким виступила платформа UNITED 24, збирали кошти на відновлення зруйнованого війною Михайло-Коцюбинського ліцею у Чернігівській області, у якому навчається 415 дітей із 10 навколишніх сіл.