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Нардепы против сборной Одесской области по футболу: когда состоится благотворительный матч

14 августа 2023 16:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Нардепы против сборной Одесской области по футболу: когда состоится благотворительный матч
Игра в футбол. Фото: pixabay
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Уже в эту субботу, 19 августа, состоится благотворительный матч "Футбол ради Победы". Играть будут команды депутатов Верховной Рады Украины и сборная Одесской области.

Об этом сообщает ФК "Черноморец".

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Сбор средств на нужды ВСУ

"Именно на нужды ВСУ будут направлены все средства, изъятые из проведения этого матча. И пока наши депутаты тренируются, чтобы в субботу показать достойную игру, мы можем увеличить сумму помощи для наших защитников. У вас есть возможность получить две игровые футболки ФК "Черноморец" сезона 2023/24 и мяч. Все это — с автографами игроков команды этого сезона", — говорится в сообщении.

Чтобы принять участие в розыгрыше, следует задонатить 500 гривен на монобанку по ссылке. Количество денежных переводов не ограничено. После благотворительного матча проведут розыгрыш приза среди всех участников.

Анонс благотворительного футбольного матча. Фото: скриншот
Анонс благотворительного футбольного матча. Фото: скриншот

Напомним, в Лондоне на "Стэмфорд Бридж" прошел благотворительный матч Game4Ukraine. Организаторы игры, выступила платформа UNITED 24, собирали средства на восстановление разрушенного войной Михаила-Коцюбинского лицея в Черниговской области, в котором обучается 415 детей из 10 окрестных сел.

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