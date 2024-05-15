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Нарешті потеплішає — синоптики дали прогноз по Одесі на сьогодні

15 травня 2024 05:40
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Одесі сьогодні, 15 травня
Люди гуляють у ботанічному саду. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Одесі сьогодні, 15 травня, буде теплішою порівняно з початком тижня. Стовпчики термометрів піднімуться до +18 °C, а температура морської води становитиме до +14 °C. Тож нарешті можна вийти на прогулянку без теплих курточок й не змерзнути. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність.
  • Без опадів.
  • Температура вночі +7...+9 °C, вдень +16...+18 °C.
  • Температура морської води +13...+14 °C.
  • Вітер північно-східний, 9-14 м/с.
Детальна погода в Одесі на 15 травня
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Вдень місцями невеликий дощ.
  • Вітер північно-східний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі +5...+9 °C, вдень +14...+19 °C.
  • На автошляхах області видимість добра.
Прогноз погоди в Одеській області на 15 травня
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні на 15 травня

Погода в Україні сьогодні, 15травня, буде прохолодною. Українці ще трохи померзнуть, проте вже з четверга повітря почне прогріватись.

Сьогодні очікується в Україні вдень +13...+16 °С, на Закарпатті +17...+20 °С. Заморозків вже не передбачається. Також дощ, можливо з грозами, пройдуть на півдні України (окрім Одещини), у східних областях, місцями в центрі та в Карпатах. Проте на решті території опадів не передбачається.

Завтра на сході України та на Закарпатті пориви південно-східного вітру досягатимуть 15-20 м/с. У більшості областей вітер буде помірним. А вже з 16 травня стовпчики термометрів поступово підніматимуться, і +18...+23 °С очікується до кінця тижня.

Прогноз погоди по Україні на 15 травня
Детальний прогноз погоди по Україні. Фото: скриншот

Нагадаємо, напередодні Україну накрило холодне повітря з Арктики. У деяких областях стовпчики термометрів опустилися до -5 °С.

Також ми розповідали про те, коли в Україні можна буде побачити сонячне затемнення та чим це явище буде унікальне.

погода
Одеса
потепління
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