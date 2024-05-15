Люди гуляють у ботанічному саду. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одесі сьогодні, 15 травня, буде теплішою порівняно з початком тижня. Стовпчики термометрів піднімуться до +18 °C, а температура морської води становитиме до +14 °C. Тож нарешті можна вийти на прогулянку без теплих курточок й не змерзнути.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Температура вночі +7...+9 °C, вдень +16...+18 °C.

Температура морської води +13...+14 °C.

Вітер північно-східний, 9-14 м/с.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність.

Вдень місцями невеликий дощ.

Вітер північно-східний, 9-14 м/с.

Температура вночі +5...+9 °C, вдень +14...+19 °C.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні на 15 травня

Погода в Україні сьогодні, 15травня, буде прохолодною. Українці ще трохи померзнуть, проте вже з четверга повітря почне прогріватись.

Сьогодні очікується в Україні вдень +13...+16 °С, на Закарпатті +17...+20 °С. Заморозків вже не передбачається. Також дощ, можливо з грозами, пройдуть на півдні України (окрім Одещини), у східних областях, місцями в центрі та в Карпатах. Проте на решті території опадів не передбачається.

Завтра на сході України та на Закарпатті пориви південно-східного вітру досягатимуть 15-20 м/с. У більшості областей вітер буде помірним. А вже з 16 травня стовпчики термометрів поступово підніматимуться, і +18...+23 °С очікується до кінця тижня.

Детальний прогноз погоди по Україні. Фото: скриншот

Нагадаємо, напередодні Україну накрило холодне повітря з Арктики. У деяких областях стовпчики термометрів опустилися до -5 °С.



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