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Наконец-то потеплеет — синоптики дали прогноз по Одессе на сегодня

15 мая 2024 05:40
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Одессе сегодня
Люди гуляют в ботаническом саду. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Одессе сегодня, 15 мая, будет теплее по сравнению с началом недели. Столбики термометров поднимутся до +18 °C, а температура морской воды будет составлять до +14 °C. Наконец-то можно выйти на прогулку без теплых курточок и не замерзнуть.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Температура ночью +7...+9 °C, днем +16...+18 °C.
  • Температура морской воды +13...+14 °C.
  • Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
Подробная погода в Одессе на 15 мая.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Погода в северных областях Днем местами небольшой дождь.
  • Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью +5...+9°C, днем +14...+19°C.
  • На автодорогах области видимость хорошая.
Прогноз погоды в Одесской области на 15 мая.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине на 15 мая

Погода в Украине сегодня, 15 мая, будет прохладной. Украинцы еще немного померзнут, но уже с четверга воздух начнет прогреваться.

Сегодня ожидается в Украине днем +13...+16 °С, в Закарпатье +17...+20 °С. Заморозков уже не предполагается. Также дождь, возможно, с грозами, пройдут на юге Украины (кроме Одесщины), в восточных областях, местами в центре и в Карпатах. Однако на остальной территории осадков не предполагается.

Завтра на востоке Украины и Закарпатье порывы юго-восточного ветра будут достигать 15-20 м/с. В большинстве областей ветер будет умеренным. А уже с 16 мая столбики термометров будут постепенно подниматься, и +18...+23 °С ожидается до конца недели.

Прогноз погоды по Украине на 15 мая
Подробный прогноз погоды по Украине. Фото: скриншот

Напомним, накануне Украину накрыл холодный воздух из Арктики. В некоторых областях столбики термометров опустились до -5 °С.

Также мы рассказывали, когда в Украине можно будет увидеть солнечное затмение и чем это явление будет уникальным.

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