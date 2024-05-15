Люди гуляют в ботаническом саду. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одессе сегодня, 15 мая, будет теплее по сравнению с началом недели. Столбики термометров поднимутся до +18 °C, а температура морской воды будет составлять до +14 °C. Наконец-то можно выйти на прогулку без теплых курточок и не замерзнуть.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Температура ночью +7...+9 °C, днем +16...+18 °C.

Температура морской воды +13...+14 °C.

Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Погода в северных областях Днем местами небольшой дождь.

Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью +5...+9°C, днем +14...+19°C.

На автодорогах области видимость хорошая.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине на 15 мая

Погода в Украине сегодня, 15 мая, будет прохладной. Украинцы еще немного померзнут, но уже с четверга воздух начнет прогреваться.

Сегодня ожидается в Украине днем +13...+16 °С, в Закарпатье +17...+20 °С. Заморозков уже не предполагается. Также дождь, возможно, с грозами, пройдут на юге Украины (кроме Одесщины), в восточных областях, местами в центре и в Карпатах. Однако на остальной территории осадков не предполагается.

Завтра на востоке Украины и Закарпатье порывы юго-восточного ветра будут достигать 15-20 м/с. В большинстве областей ветер будет умеренным. А уже с 16 мая столбики термометров будут постепенно подниматься, и +18...+23 °С ожидается до конца недели.

Подробный прогноз погоды по Украине. Фото: скриншот

Напомним, накануне Украину накрыл холодный воздух из Арктики. В некоторых областях столбики термометров опустились до -5 °С.



Также мы рассказывали, когда в Украине можно будет увидеть солнечное затмение и чем это явление будет уникальным.