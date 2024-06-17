Прогноз погоди в Одесі на 17 червня

Дівчина сидить на лавочці. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одесі сьогодні, 17 червня, буде похмурою, але теплою. Вночі можливі короткочасні дощі в регіоні. Та, попри це, температура повітря вдень підійметься до +28 °C.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі 17 червня

Мінлива хмарність.

Без істотних опадів.

Температура вночі +19...+20 °C, вдень +23...+28 °C.

Температура морської води +19...+21 °C.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Погода в Одеській області 17 червня

Мінлива хмарність.

Вдень місцями невеликий дощ.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі +15...+20 °C, вдень +22...+25 °C.

На автошляхах області видимість добра.

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На Одещині погодні умови сприятимуть дуже низькій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах.

Погода в Україні 17 червня

Сьогодні, 17 червня, майже по всій Україні погода буде похмурою і дощовою. У центрі очікуються невеликі короткочасні дощі, на сході, півночі та заході — помірні опади. І лише в Одеській, Херсонській та Миколаївській областях небо буде ясним. Середня температура повітря вдень на півдні, у Запорізькій, Дніпропетровській, Чернівецькій і Закарпатській областях становитиме +27…+29 °С. На півночі країни стовпчики термометрів піднімуться до +23…+26 °С , у решті регіонів — до +25…+27 °С.

Нагадаємо, метеорологи у багатьох країнах світу очікують на новий кліматичний феномен наприкінці 2024 року, який має принести похолодання. Протягом останніх років у всьому світі відбувся стрибок глобальних температур і екстремальних погодних умов.