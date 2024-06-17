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Наконец солнце — сегодня синоптики прогнозируют в Одессе хорошую погоду

17 июня 2024 05:40
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на 17 июня.
Девушка сидит на скамейке. Фото: Новости.
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Одессе сегодня, 17 июня, будет пасмурной, но теплой. Ночью возможны кратковременные дожди в регионе. Тем не менее температура воздуха днем поднимется до +28 °C.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе 17 июня

  • Облачно с прояснениями.
  • Без существенных осадков.
  • Температура ночью +19...+20 °C, днем +23...+28 °C.
  • Температура морской воды +19...+21 °C.
  • Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Наконец солнце — сегодня синоптики прогнозируют в Одессе хорошую погоду - фото 1

Погода в Одесской области 17 июня

  • Облачно с прояснениями.
  • Погода в северных областях Днем местами небольшой дождь.
  • Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
  • Температура ночью +15...+20 °C, днем +22...+25 °C.
  • На автодорогах области видимость добра.
Погода в Одесской области
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В Одесской области погодные условия будут способствовать очень низкой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах.

Погода в Украине 17 июня

Сегодня, 17 июня, почти по всей Украине погода будет пасмурной и дождливой. В центре ожидаются небольшие кратковременные дожди, на востоке, севере и западе умеренные осадки. И в Одесской, Херсонской и Николаевской областях небо будет ясным. Средняя температура воздуха днем на юге в Запорожской, Днепропетровской, Черновицкой и Закарпатской областях составит +27…+29 °С. На севере страны столбики термометров поднимутся до +23…+26 °С, в остальных регионах — до +25…+27 °С.

Наконец солнце — сегодня синоптики прогнозируют в Одессе хорошую погоду - фото 3

Напомним, метеорологи во многих странах мира ожидают новый климатический феномен в конце 2024 года, который должен принести похолодание. В последние годы во всем мире произошел скачок глобальных температур и экстремальных погодных условий.

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