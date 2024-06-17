Прогноз погоды в Одессе на 17 июня.

Девушка сидит на скамейке. Фото: Новости.

Погода в Одессе сегодня, 17 июня, будет пасмурной, но теплой. Ночью возможны кратковременные дожди в регионе. Тем не менее температура воздуха днем поднимется до +28 °C.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе 17 июня

Облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Температура ночью +19...+20 °C, днем +23...+28 °C.

Температура морской воды +19...+21 °C.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Погода в Одесской области 17 июня

Облачно с прояснениями.

Погода в северных областях Днем местами небольшой дождь.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью +15...+20 °C, днем +22...+25 °C.

На автодорогах области видимость добра.

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В Одесской области погодные условия будут способствовать очень низкой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах.

Погода в Украине 17 июня

Сегодня, 17 июня, почти по всей Украине погода будет пасмурной и дождливой. В центре ожидаются небольшие кратковременные дожди, на востоке, севере и западе умеренные осадки. И в Одесской, Херсонской и Николаевской областях небо будет ясным. Средняя температура воздуха днем на юге в Запорожской, Днепропетровской, Черновицкой и Закарпатской областях составит +27…+29 °С. На севере страны столбики термометров поднимутся до +23…+26 °С, в остальных регионах — до +25…+27 °С.

Напомним, метеорологи во многих странах мира ожидают новый климатический феномен в конце 2024 года, который должен принести похолодание. В последние годы во всем мире произошел скачок глобальных температур и экстремальных погодных условий.