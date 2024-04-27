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Нарешті засяє сонечко — синоптики порадували одеситів прогнозом погоди на сьогодні

27 квітня 2024 05:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Одесі сьогодні, 27 квітня
В Одесі буде тепла та сонячна погода у суботу, 27 квітня. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Одесі у суботу, 27 квітня, нарешті буде сонячна й тепла. опадів не передбачається, тож сьогодні — ідеальний день для прогулянки містом. Температура повітря сягатиме +20°C, а морська вода прогріється до +13°C.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність.
  • Без істотних опадів.
  • Температура вночі +9...+10°С, вдень +18...+20°С.
Нарешті засяє сонечко — синоптики порадували одеситів прогнозом погоди на сьогодні - фото 1
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
  • Температура вночі +5...+10°С, вдень +18...+23°С.
  • На автошляхах області видимість добра.
Нарешті засяє сонечко — синоптики порадували одеситів прогнозом погоди на сьогодні - фото 2
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні на 27 квітня

Погода в Україні у суботу та неділю, 27-28 квітня, очікується тепла та сонячна. За словами Наталки Діденко, антициклон, який протягом найближчих вихідних витіснить дощі з території України, забезпечить практично повсюди суху та сонячну погоду. Протягом дня очікується температура повітря від +17...+22°C, а на сході країни можна очікувати навіть до +22...+26°C.

Нарешті засяє сонечко — синоптики порадували одеситів прогнозом погоди на сьогодні - фото 3
Прогноз погоди по Україні на 27 квітня. Фото: скриншот

Також ми повідомляли про те, що з п'ятниці, 26 квітня, в Україні нарешті пануватиме тепла погода. Повітря вдень на всій території прогріється від +15°C до +26°C.

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