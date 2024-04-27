Погода в Одесі сьогодні, 27 квітня

Нарешті засяє сонечко — синоптики порадували одеситів прогнозом погоди на сьогодні
Погода в Одесі у суботу, 27 квітня, нарешті буде сонячна й тепла. опадів не передбачається, тож сьогодні — ідеальний день для прогулянки містом. Температура повітря сягатиме +20°C, а морська вода прогріється до +13°C.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Без істотних опадів.
- Температура вночі +9...+10°С, вдень +18...+20°С.
Погода в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
- Температура вночі +5...+10°С, вдень +18...+23°С.
- На автошляхах області видимість добра.
Погода в Україні на 27 квітня
Погода в Україні у суботу та неділю, 27-28 квітня, очікується тепла та сонячна. За словами Наталки Діденко, антициклон, який протягом найближчих вихідних витіснить дощі з території України, забезпечить практично повсюди суху та сонячну погоду. Протягом дня очікується температура повітря від +17...+22°C, а на сході країни можна очікувати навіть до +22...+26°C.
Також ми повідомляли про те, що з п'ятниці, 26 квітня, в Україні нарешті пануватиме тепла погода. Повітря вдень на всій території прогріється від +15°C до +26°C.
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