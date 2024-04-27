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Наконец засияет солнышко — синоптики порадовали одесситов прогнозом погоды на сегодня

27 апреля 2024 05:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Одессе сегодня, 27 апреля
В Одессе будет теплая и солнечная погода в субботу, 27 апреля. Иллюстративное фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Одессе в субботу, 27 апреля, наконец, будет солнечная и теплая. осадков не предполагается, поэтому сегодня — идеальный день для прогулки по городу. Температура воздуха будет достигать +20°C, а морская вода прогреется до +13°C.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского море.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Без существенных осадков.
  • Температура ночью +9...+10°С, днем +18...+20°С.
Наконец засияет солнышко — синоптики порадовали одесситов прогнозом погоды на сегодня - фото 1
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
  • Температура ночью +5...+10°С, днем +18...+23°С.
  • На автодорогах области видимость хорошая.
Наконец засияет солнышко — синоптики порадовали одесситов прогнозом погоды на сегодня - фото 2
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине на 27 апреля

Погода в Украине в субботу и воскресенье, 27-28 апреля, ожидается теплая и солнечная. По словам Наталки Диденко, антициклон, который в ближайшие выходные вытеснит дожди с территории Украины, обеспечит практически повсюду сухую и солнечную погоду. В течение дня ожидается температура воздуха от +17...+22°C, а на востоке страны можно ожидать даже до +22...+26°C.

Наконец засияет солнышко — синоптики порадовали одесситов прогнозом погоды на сегодня - фото 3
Прогноз погоды по Украине на 27 апреля. Фото: скриншот

Также мы сообщали о том, что с пятницы, 26 апреля, в Украине наконец-то будет царить теплая погода. Воздух днем по всей территории прогреется от +15 °C до +26 °C.

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