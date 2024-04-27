Погода в Одессе сегодня, 27 апреля

В Одессе будет теплая и солнечная погода в субботу, 27 апреля. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Погода в Одессе в субботу, 27 апреля, наконец, будет солнечная и теплая. осадков не предполагается, поэтому сегодня — идеальный день для прогулки по городу. Температура воздуха будет достигать +20°C, а морская вода прогреется до +13°C.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского море.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Температура ночью +9...+10°С, днем +18...+20°С.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью +5...+10°С, днем +18...+23°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине на 27 апреля

Погода в Украине в субботу и воскресенье, 27-28 апреля, ожидается теплая и солнечная. По словам Наталки Диденко, антициклон, который в ближайшие выходные вытеснит дожди с территории Украины, обеспечит практически повсюду сухую и солнечную погоду. В течение дня ожидается температура воздуха от +17...+22°C, а на востоке страны можно ожидать даже до +22...+26°C.

Прогноз погоды по Украине на 27 апреля. Фото: скриншот

Также мы сообщали о том, что с пятницы, 26 апреля, в Украине наконец-то будет царить теплая погода. Воздух днем по всей территории прогреется от +15 °C до +26 °C.