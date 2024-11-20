На Одещині чоловік наловив камбали на 18 млн грн

Виловлена риба. Фото: Держекоінспекція

Мешканець Білгород-Дністровського району хотів поласувати камбалою. Але вирішив порибалити у заповіднику. Тепер йому загрожує штраф.

Про це повідомили у Держекоінспекції Південно-Західного округу у середу, 20 листопада.

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Інспектори затримали браконьєра на озері Алібей у районі села Жовтий Яр на території національного парку "Тузлівські лимани". За допомогою трьох ліскових сіток чоловік виловив 420 особин камбали глоса. Завдану рибним ресурсам шкоду оцінили у 18,3 млн грн.

Чим заборонено ловити рибу

До заборонених в Україні знарядь лову належать:

ятір (сітка, виготовлена з плетених вербових прутів або дроту, натягнута на обруч);

"доріжка" (волосяна зяброва сітка, яка випускається у воду і витягується на гумовому амортизаторі);

"павук" (розміром більше 1х1 метрів, з вічком понад 10 мм);

"парашут" (конусоподібна мережева снасть, діаметром від 5 до 10 м, по периметру якої розташовані свинцеві грузила);

"екран" або "телевізор" (маломірна прямокутна зяброва сітка з поплавками по верхньому ряду і вантажем внизу);

"косинка" (різновид "телевізора" трикутної форми);будь-які промислові відціджуючі (неводи, бредні, волока) і ставні (тристінки, путанки) сітки;

острога або ості (подоба вил із зазубреними вістрями);

перемет (донна снасть з гострими гачками, які прив'язані до шнурів);

драч (колюче знаряддя для вилову методом багріння (наварені на важку блешню великі гострі гачки);

електровудка.

Нагадаємо, на Харківщині затримали браконьєра, який наловив риби на сотні тисяч гривень. Також ми писали про те, які штрафи передбачені за незаконний вилов.