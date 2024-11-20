На Одещині чоловік наловив камбали на 18 млн грн

Нарибалив на 18 млн грн — на Одещині затримали браконьєра
Мешканець Білгород-Дністровського району хотів поласувати камбалою. Але вирішив порибалити у заповіднику. Тепер йому загрожує штраф.
Про це повідомили у Держекоінспекції Південно-Західного округу у середу, 20 листопада.
Мільйонні збитки
Інспектори затримали браконьєра на озері Алібей у районі села Жовтий Яр на території національного парку "Тузлівські лимани". За допомогою трьох ліскових сіток чоловік виловив 420 особин камбали глоса. Завдану рибним ресурсам шкоду оцінили у 18,3 млн грн.
Чим заборонено ловити рибу
До заборонених в Україні знарядь лову належать:
- ятір (сітка, виготовлена з плетених вербових прутів або дроту, натягнута на обруч);
- "доріжка" (волосяна зяброва сітка, яка випускається у воду і витягується на гумовому амортизаторі);
- "павук" (розміром більше 1х1 метрів, з вічком понад 10 мм);
- "парашут" (конусоподібна мережева снасть, діаметром від 5 до 10 м, по периметру якої розташовані свинцеві грузила);
- "екран" або "телевізор" (маломірна прямокутна зяброва сітка з поплавками по верхньому ряду і вантажем внизу);
- "косинка" (різновид "телевізора" трикутної форми);будь-які промислові відціджуючі (неводи, бредні, волока) і ставні (тристінки, путанки) сітки;
- острога або ості (подоба вил із зазубреними вістрями);
- перемет (донна снасть з гострими гачками, які прив'язані до шнурів);
- драч (колюче знаряддя для вилову методом багріння (наварені на важку блешню великі гострі гачки);
- електровудка.
Нагадаємо, на Харківщині затримали браконьєра, який наловив риби на сотні тисяч гривень. Також ми писали про те, які штрафи передбачені за незаконний вилов.
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