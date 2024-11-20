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Нарыбачил на 18 млн грн — на Одесчине задержали браконьера

20 ноября 2024 13:07
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Одесской области мужчина наловил камбалы на 18 млн грн
Выловленная рыба. Фото: Госэкоинспекция
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Житель Белгород-Днестровского района хотел полакомиться камбалой. Но решил порыбачить в заповеднике. Теперь ему грозит штраф.

Об этом сообщили в Госэкоинспекции Юго-Западного округа в среду, 20 ноября.

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Миллионный ущерб

Инспекторы задержали браконьера на озере Алибей в районе села Желтый Яр на территории национального парка "Тузловские лиманы". С помощью трех лесных сеток мужчина выловил 420 особей камбалы глосса. Нанесенный рыбным ресурсам ущерб оценили в 18,3 млн грн.

Чем запрещено ловить рыбу

К запрещенным в Украине орудиям лова относятся:

  • ятер (сетка, изготовленная из плетеных ивовых прутьев или проволоки, натянутая на обруч);
  • "дорожка" (волосяная жаберная сетка, которая выпускается в воду и вытягивается на резиновом амортизаторе);
  • "паук" (размером более 1х1 метров, с ячейкой свыше 10 мм);
  • "парашют" (конусообразная сетевая снасть, диаметром от 5 до 10 м, по периметру которой расположены свинцовые грузила);
  • "экран" или "телевизор" (маломерная прямоугольная жаберная сетка с поплавками по верхнему ряду и грузом внизу);
  • "косынка" (разновидность "телевизора" треугольной формы); любые промышленные отцеживающие (неводы, бредные, волока) и ставные (треки, путанки) сетки;
  • острога или ости (подобие вил с зазубренными остриями);
  • перемет (донная снасть с острыми крючками, привязанными к шнурам);
  • драч (колючее орудие для отлова методом багрения (наваренные на тяжелую блесну большие острые крючки);
  • электроудочка.

Напомним, в Харьковской области задержали браконьера, который наловил рыбы на сотни тысяч гривен. Также мы писали о том, какие штрафы предусмотрены за незаконный отлов.

Одесская область вылов рыбы браконьеры рыба рыбалка

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