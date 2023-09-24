Народжуваність на Одещині зростає: обов’язкові щеплення з першого дня

Новонароджена дитина. Фото: pixabay

В Одеській області за тиждень народилася 221 дитина. Кількісну перевагу здобули новонароджені хлопчики.

Про це повідомляє Одеська ОВА.

Читайте також:

"За минулий тиждень в Одеській області з’явилася на світ 221 дитина, з них 130 хлопчиків та 91 дівчинка. Вітаємо батьків та бажаємо здоров’я нашим маленьким українцям і україночкам. Наші діти — наше майбутнє!", — йдеться в повідомленні.

Обов’язкові щеплення роблять з першого дня життя

Щеплення проти гепатиту В роблять у пологовому будинку в першу добу після народження;

щеплення проти туберкульозу роблять на 3–5 добу життя дитини;

у 2 місяці дитина отримує друге щеплення проти гепатиту В;

у 2 місяці роблять першу вакцинацію проти кашлюка, дифтерії, правця, поліомієліту, Хіб-інфекції;

у 4 місяці роблять другу вакцинацію проти кашлюка, дифтерії, правця, поліомієліту, Хіб-інфекції;

у 6 місяців роблять третю вакцинацію проти кашлюка, дифтерії, правця, поліомієліту, гепатиту В;

у 12 місяців роблять щеплення проти кору, паротиту, краснухи (перша доза) та ревакцинацію проти Хіб-інфекції;

у 18 місяців роблять першу планову ревакцинацію проти кашлюка, дифтерії, правця, поліомієліту;

у 6 років роблять щеплення проти кору, паротиту, краснухи (друга доза) та ревакцинацію проти дифтерії, правця, поліомієліту;

у 14 років роблять ревакцинацію проти поліомієліту;

у 16 років роблять ревакцинацію проти дифтерії, правця;

надалі, з 26 років, кожні 10 років роблять ревакцинацію проти дифтерії, правця.

Нагадаємо, в Рівному з'явився на світ один із найбільших малюків в Україні. Він народився у сім'ї військового. Повідомляється, що хлопчик народився шляхом кесаревого розтину, яка була вага та зріст у богатиря — читайте в матеріалі.