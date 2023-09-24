Рождаемость в Одесской области растет: обязательные прививки с первого дня

Новорожденный ребенок. Фото: pixabay

В Одесской области за неделю родился 221 ребенок. Количественное преимущество получили новорожденные мальчики.

Об этом сообщает Одесская ОВА.

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"За минувшую неделю в Одесской области появился на свет 221 ребенок, из них 130 мальчиков и 91 девочка. Поздравляем родителей и желаем здоровья нашим маленьким украинцам и украиночкам. Наши дети — наше будущее!", — говорится в сообщении.

Обязательные прививки делают с первого дня жизни

Прививки против гепатита В делают в роддоме в первые сутки после рождения;

прививки против туберкулеза делают на 3–5 сутки жизни ребенка;

во 2 месяца ребенок получает вторую прививку против гепатита В;

в 2 месяца делают первую вакцинацию против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, Хиб-инфекции;

в 4 месяца делают вторую вакцинацию против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, Хиб-инфекции;

в 6 месяцев делают третью вакцинацию против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, гепатита В;

в 12 месяцев делают прививку против кори, паротита, краснухи (первая доза) и ревакцинацию против ХИБ-инфекции;

в 18 месяцев делают первую плановую ревакцинацию против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита;

в 6 лет делают прививку против кори, паротита, краснухи (вторая доза) и ревакцинацию против дифтерии, столбняка, полиомиелита;

в 14 лет производят ревакцинацию против полиомиелита;

в 16 лет делают ревакцинацию против дифтерии, столбняка;

в дальнейшем, с 26 лет, каждые 10 лет делают ревакцинацию против дифтерии, столбняка.

Напомним, в Ровно появился на свет один из самых больших малышей в Украине. Он родился в семье военного. Сообщается, что мальчик родился путем кесарева сечения, который был весом и ростом у богатыря — читайте в материале.