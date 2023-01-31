Нарубали на 80 тисяч гривень: на Одещині затримали молодиків у лісосмузі
В Одеській області судитимуть трьох чоловіків які знищили дерева софори японської в захисній лісосмузі. Вони завдали збитків державі на понад 80 тисяч гривень.
Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Одеській області.
-
В Одесі горів соціальний центр для переселенців: наслідки та ймовірна причина пожежі
-
Дії рф не вказують на готовність до миру: Подоляк закликав дати Україні більше зброї
-
В річницю весілля Олени Мозгової та Девіда Аксельрода співак поділився чуттєвими спогадами
-
РФ обстріляла житловий масив у Бахмуті, загинула дитина
-
У рф закликали Україну відмовитися від бойкоту Олімпіади-24
-
Фонд Future for Ukraine запускає проєкт психологічної допомоги GIDNA для жінок, які пережили сексуальне насильство під час війни
-
Британія не планує відправляти Україні винищувачі: яка причина
-
На трасі Одеса — Рені через погоду стали вантажівки: як об'їхати
-
Дружина Ліонеля Мессі показала, чим займається під час матчів "ПСЖ": діти все бачать
-
Памела Андерсон із дорослими синами завітала на прем'єру документалки про себе від Netflix
Молодики віком 18-ти, 20-ти та 22-х років у вересні минулого року, домовились між собою й приїхали до лісосмуги. За допомогою бензопили вони спилили сім дерев діаметром від 31 до 64 см. На спецлінію "102" про це повідомили пересічні громадяни, які побачили підозрілих осіб серед захисних насаджень.
"Слідчо-оперативна група, яка прибула на місце події, вилучила у правопорушників в якості речових доказів бензопилу і вирубану деревину. За підрахунками фахівців, шкода, завдана лісовому господарству, перевищила 80 тисяч гривень", — йдеться в повідомленні.
Яке чекає покарання на лісорубів
Чоловікам повідомили підозру в незаконній порубці дерев у захисних лісових насадженнях, що спричинили тяжкі наслідки Тепер молодикам загрожує покарання позбавленням волі на строк від п’яти до семи років.
Нагадаємо, в рамках проєкту "Дерева для птахів" 260 саджанців шипшини, бирючини та скумпії поповнили живопліт нацпарку "Смарагдовий оберіг Посейдона". Співробітники парку відновлювали колишню лісосмугу на березі лиману Малошаганський та проводили ревізію стану тогорічних насаджень на березі лиману Шагани, які добре прижились, але постраждали від неконтрольованого випасу рогатої худоби.