Нарубали на 80 тисяч гривень: на Одещині затримали молодиків у лісосмузі

Дерева знаходились під захистом

В Одеській області судитимуть трьох чоловіків які знищили дерева софори японської в захисній лісосмузі. Вони завдали збитків державі на понад 80 тисяч гривень.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Одеській області.

Молодики віком 18-ти, 20-ти та 22-х років у вересні минулого року, домовились між собою й приїхали до лісосмуги. За допомогою бензопили вони спилили сім дерев діаметром від 31 до 64 см. На спецлінію "102" про це повідомили пересічні громадяни, які побачили підозрілих осіб серед захисних насаджень.

"Слідчо-оперативна група, яка прибула на місце події, вилучила у правопорушників в якості речових доказів бензопилу і вирубану деревину. За підрахунками фахівців, шкода, завдана лісовому господарству, перевищила 80 тисяч гривень", — йдеться в повідомленні.

Яке чекає покарання на лісорубів

Чоловікам повідомили підозру в незаконній порубці дерев у захисних лісових насадженнях, що спричинили тяжкі наслідки Тепер молодикам загрожує покарання позбавленням волі на строк від п’яти до семи років.

Нагадаємо, в рамках проєкту "Дерева для птахів" 260 саджанців шипшини, бирючини та скумпії поповнили живопліт нацпарку "Смарагдовий оберіг Посейдона". Співробітники парку відновлювали колишню лісосмугу на березі лиману Малошаганський та проводили ревізію стану тогорічних насаджень на березі лиману Шагани, які добре прижились, але постраждали від неконтрольованого випасу рогатої худоби.