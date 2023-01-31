Нарубили на 80 тысяч гривен: в Одесской области задержали молодых людей в лесополосе

Деревья находились под защитой

В Одесской области будут судить троих мужчин, уничтоживших деревья софоры японской в защитной лесополосе. Они нанесли ущерб государству на 80 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Одесской области.

Молодые люди в возрасте 18, 20 и 22 лет в сентябре прошлого года, договорились между собой и приехали в лесополосу. С помощью бензопилы они спилили семь деревьев диаметром от 31 до 64 см. На спецлинию "102" об этом сообщили рядовые граждане, увидевшие подозрительных лиц среди защитных насаждений.

"Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа изъяла у правонарушителей в качестве вещественных доказательств бензопилу и вырубленную древесину. По подсчетам специалистов, ущерб, причиненный лесному хозяйству, превысил 80 тысяч гривен" , — говорится в сообщении.

Ждущее наказание лесорубам

Мужчинам сообщили подозрение в незаконной порубке деревьев в защитных лесных насаждениях, повлекших тяжкие последствия Теперь молодым людям грозит наказание лишением свободы на срок от пяти до семи лет.

Напомним, в рамках проекта "Деревья для птиц" 260 саженцев шиповника, бирючины и скумпии пополнили живую изгородь нацпарка "Изумрудный оберег Посейдона". Сотрудники парка восстанавливали бывшую лесополосу на берегу лимана Малошаганский и проводили ревизию состояния насаждений на берегу лимана Шаганы, которые хорошо прижились, но пострадали от неконтролируемого выпаса рогатого скота.