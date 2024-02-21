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"Наше вам с кисточкой" — у чому феномен "одеської мови"

21 лютого 2024 20:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
У чому унікальність "одеської мови" і чому так говорять лише у цьому місті — думка експерта
Одеська філологиня Наталія Собченко. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Земля маленька, а Одеса — велика, у якій постійно роблять Привоз та ходять по бички. Саме таку народну мову в південній пальмірі чув кожен, хто хоч раз був у нашому місті. Загалом на теренах Одеської області проживає 134 народи, кожен з яких зробив свій внесок у становлення "одеської мови".

Про те, як вона формувалася, у Міжнародний день рідної мови журналісти Новини.LIVE поговорили з філологинею-мовознавицею Наталією Собченко.

Звідки пішла "одеська мова"

Протягом двохсот років мовознавці сперечаються про те, що ж таке "одеська мова". Більшість лінгвістів вважають, що це лише розповсюджений діалект одразу багатьох мов, а хтось наголошує на її самостійності.

Словник "одеської мови"

Це далеко не всі слівця "одеського словника", а лише найпристойніша вибірка з нього:

  • АДИЕТ — ідіот.
  • БОЛЬНОЙ НА ГОЛОВУ — божевільна людина.
  • ВАС ЗДЕСЬ НЕ СТОЯЛО — попередження про конфлікт у черзі.
  • ВЫ МНЕ ПРОСТО НАЧИНАЕТЕ НРАВИТЬСЯ! — все, що ви кажете, уже набридло.
  • ДВЕ БОЛЬШИЕ РАЗНИЦЫ — абсолютно різні речі.
  • ДЕЛАТЬ БЕРЕМЕННУЮ ГОЛОВУ — скандалити, делегувати комусь частину своїх турбот. 
  • ИМЕТЬ БЛЕДНЫЙ ВИД —потрапити у неприємну ситуацію. 
  • КИНУТЬ БРОВИ НА ЛОБ — здивуватися. 
  • ЛОВИТЕ УШАМИ МОИХ СЛОВ! – слухайте мене дуже уважно
  • УМЕР-ШМУМЕР, ЛИШЬ БЫ БЫЛ ЗДОРОВ! — глибокі співчуття.
  • ЧТО Я С ЭТОГО БУДУ ИМЕТЬ? — філософське питання.

Все ж формуватися вона почала у 1800-х роках, коли активно функціонували морські перевезення, а багато людей їхали на південь для заробітку. 

"Вчені не мають єдиної відповіді, але формувалася "одеська мова"  у 19 сторіччі. Переважно це екстракт російської, грецької, івриту. На мій погляд, не можна сказати, що це мова. Мова більш значуще та особливе поняття, а "одеська мова" — це більше діалект, бо немає граматичних відмінностей, але є багато лексичних", — каже мовознавиця Наталія Собченко. 

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Мовознавиця Наталія Собченко про появу "одеської мови". Фото: Новини.LIVE

Крім того, саме Чорне море стало першопричиною виникнення унікального діалекту, про який складали легенди та оспівували у віршах. Адже Одеса — портове місто, у якому було багато різних культур, що внесли свої особливості у мовлення містян. 

"Зараз ми спостерігаємо багато особливих лексичних одиниць, яким немає аналогів: назви страв, овочів та топоніміки. Ці моменти увійшли в мову і стали унікальною рисою саме одеського мовлення", — додає Наталія Собченко. 

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Одесити гуляють у місті. Фото: Новини.LIVE

"Одеська мова" вмирає?

Зараз багато мов та діалектів зазнають трансформації, Одеса також не стала винятком. У місті майже не залишилося автентичних носіїв тієї мови, якою говорили Привоз та Молдаванка майже два сторіччя тому. На сьогодні все більше впливу зʼявляється в української та англійської, які заміщують собою певні застарілі форми. 

"Я дуже, сподіваюся, що одеська мова трансформується, але частково може й вмирати. Бо насправді та мова, яка була, і її особливості зараз не дуже використовуються. Люди і покоління змінюються, і знайти одесита, який розмовляє саме тією мовою дуже важко. Є якісь поодинокі випадки, але їх дуже мало. Хіба що фонетично ми зараз можемо розрізнити корінних одеситів", — наголошує філологиня. 

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Одеситка читає книгу. Фото: Oboz

Шарм південного діалекту

Кожен, хто приїздив до Одеси, хоча б один раз мріяв почути, як тітку Цилю обважила продавчиня на Привозі та через це "зробила їй нерви". Саме тут при виході з громадського транспорту пасажир питає не "яка вартість проїзду" а "що я вам винен за проїзд" (ориг. — что я вам должен). А при звертанні "шановний" починаєш задумуватися, що ти зробив цій людині. 

Однак зараз це майже неможливо — одеський діалект однозначно зазнає змін. Наразі науковці зазначають, що базовою стає саме українська мова, а певні лексичні особливості та неправильні граматичні форми збережуться та адаптуються. Таким чином "одеська мова" може стати навіть ліпшою, адже будь-які зміни — завжди на краще. 

Одеса
свята
російська мова
Чорне море
українська мова
Одеська область
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