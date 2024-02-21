В чем уникальность "одесского языка" и почему так говорят только в этом городе - мнение эксперта

Одесская филология Наталья Собченко. Фото: Новини.LIVE

Земля маленькая, а Одесса — большая, в которой постоянно делают Привоз и ходят по бычки. Именно такой народный язык в южной пальмире слышал каждый, кто хоть раз находился в нашем городе. Всего на территории Одесской области проживает 134 народа, каждый из которых внес свой вклад в становление "одесского языка".

О том, как он формировался, в Международный день родного языка, журналисты Новини.LIVE поговорили с филологом-языковедом Наталией Собченко.

Откуда пошел "одесский язык"

В течение двухсот лет языковеды спорят о том, что такое "одесский язык". Большинство лингвистов считают, что это лишь распространенный диалект сразу многих языков, а кто-то подчеркивает его самостоятельность.

Словарь "одесского языка"

Это далеко не все словечки "одесского словаря", а лишь самая приличная выборка из него:

АДИЕТ — идиот.

— идиот. БОЛЬНОЙ НА ГОЛОВУ — безумный человек.

безумный человек. ВАС ТУТ НЕ СТОЯЛО — предупреждение о конфликте в очереди.

— предупреждение о конфликте в очереди. ВЫ МНЕ ПРОСТО НАЧИНАЕТЕ НРАВИТЬСЯ! — все, что вы говорите, уже надоело.

— все, что вы говорите, уже надоело. ДВЕ БОЛЬШИЕ РАЗНИЦЫ — совершенно разные вещи.

— совершенно разные вещи. ДЕЛАТЬ БЕРЕМЕННУЮ ГОЛОВУ — скандалить, делегировать кому-то часть своих забот.

— скандалить, делегировать кому-то часть своих забот. ИМЕТЬ БЛЕДНЫЙ ВИД — попасть в неприятную ситуацию.

— попасть в неприятную ситуацию. КИНУТЬ БРОВЫ НА ЛОБ — удивиться.

— удивиться. ЛОВИТЕ УШАМИ МОИХ СЛОВ! — слушайте меня очень внимательно

— слушайте меня очень внимательно УМЕР-ШМУМЕР, ЛИШЬ БЫ БЫЛ ЗДОРОВ! — глубокие соболезнования.

— глубокие соболезнования. ЧТО Я С ЭТОГО БУДУ ИМЕТЬ? — философский вопрос.

Все же формироваться он начал в 1800-х годах, когда активно функционировали морские перевозки, а многие ехали на юг для заработка.

"Ученые не имеют единого ответа, но формировался "одесский язык" в 19 веке. Преимущественно это экстракт русского, греческого, иврита. На мой взгляд, нельзя сказать, что это язык. Язык более значимое и особое понятие, а одесский "язык" — это больше диалект, потому что нет грамматических отличий, но есть много лексических", — говорит языковед Наталья Собченко.

Языковед Наталья Собченко о появлении "одесского языка". Фото: Новини.LIVE

Кроме того, именно Черное море стало первопричиной возникновения уникального диалекта, о котором слагали легенды и воспевали в стихах. Ведь Одесса — портовый город, в котором было много разных культур, внесших свои особенности в вещание горожан.

"Сейчас мы наблюдаем много особых лексических единиц, которым нет аналогов: названия блюд, овощей и топонимики. Эти моменты вошли в язык и стали уникальной чертой именно одесской речи", — добавляет Наталья Собченко.

Одесситы гуляют по городу. Фото: Новини.LIVE

"Одесский язык" умирает?

Сейчас многие языки и диалекты претерпевают трансформации, Одесса также не стала исключением. В городе почти не осталось аутентичных носителей того языка, на котором говорили Привоз и Молдаванка почти два столетия назад. На сегодняшний день все большее влияние появляется у украинского и английского, которые замещают собой определенные устаревшие формы.

"Я очень, надеюсь, что одесский язык трансформируется, но частично может и умирать. Потому что на самом деле тот, который был, и его особенности сейчас не очень используются. Люди и поколения меняются, и найти одессита, говорящего именно на том языке, очень тяжело. Есть какие-то единичные случаи, но их очень мало. Разве что фонетически мы сейчас можем различить коренных одесситов", — отмечает филолог.

Одесситка читает книгу. Фото: Oboz

Шарм южного диалекта

Каждый, кто приезжал в Одессу, хоть однажды мечтал услышать, как тетю Цилю обвесила продавщица на Привозе и поэтому "сделала ей нервы". Именно здесь при выходе из общественного транспорта пассажир спрашивает не "какая стоимость проезда" а "что я вам должен за проезд" (ориг. — что я вам должен). А при обращении "уважаемый" начинаешь задумываться, что ты сделал этому человеку.

Однако сейчас это почти невозможно — одесский диалект однозначно претерпевает изменения. Ученые отмечают, что базовым становится именно украинский язык, а определенные лексические особенности и неправильные грамматические формы сохранятся и адаптируются. Таким образом "одесский язык" может стать даже лучше, ведь любые изменения — всегда к лучшему.