Підвищення тарифів на світло — чи вважають одесити нові ціни обґрунтованими

Людина розраховує платіжки за комуналку. Фото: Новини.LIVE

З першого червня вартість одного кіловата електроенергії для українців зросла практично вдвічі і становить 4 гривні 32 копійки. Обґрунтовувалося це підвищення тим, що в країні не вистачає генерації після атак з боку Росії та необхідні гроші на відновлення енергосистеми. Плюс в Україні донедавна була найнижча ціна за електрику. Та чи згодні одесити з таким обґрунтуванням нової ціни на світ?

З цим питанням журналісти Новини.LIVE вирушили на вулиці міста.

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Підняття тарифів не на часі

Попри те, що нові тарифи вже діють, деякі містяни з ними не згодні. Людям доводиться економити на базових речах, а в умовах проживання у багатоповерхівці це зробити майже неможливо. Про це каже і Наталя, яка як раз проживає у такій квартирі.

"Взагалі необґрунтоване. По-перше, казали, що під час війни не будуть підіймати тарифи, але підняли. Люди і так на межі бідності. Як нам економити, коли вдома все на електриці? А проблему з нестачею електрики має вирішувати влада", — каже Наталя.

Наталя вважає підняття тарифів необґрунтованими. Фото: Новини.LIVE

Її підтримує й інша одеситка, яка вважає, що збільшення цін стає найбільш болючим для пенсіонерів. Сама жінка вже економить та відкладає гроші на оплату комуналки.

"Вони не просто необґрунтовані. На мою думку, це просто сьогодні якийсь виклик суспільству. Це просто нереально. Я не знаю, хто і навіщо це робить", — обурюється містянка.

Одеситка про підвищення тарифів. Фото: Новини.LIVE

А от Зоя взагалі вважає, що Україна здатна забезпечувати свої потреби самостійно. Адже навіть в умовах війни працюючі АЕС виробляють достатньо енергії. Проблема лише з її транспортуванням.

"Атомна станція у нас достатньо дає електроенергії, а ТЕЦ та різні допоміжні чинники її лише стабілізують. Через це я думаю, що для України є достатньо електроенергії. Проблеми з нестачею взагалі немає, вона штучно створена", — вважає Зоя.

Зоя вважає, що в України достатньо потужностей. Фото: Новини.LIVE

Необхідно ремонтувати потужності

Але знайшлися й містяни, які з розумінням поставилися до збільшення цифр у платіжках. Юлія вважає, що піднімати тарифи було необхідністю, бо в Україні дуже багато зруйнованих енергообʼєктів, які потрібно відновити до зими.

"Сподіваюсь, що обґрунтоване. Тому що ми маємо великі збитки через обстріли інфраструктури. Сьогодні можна економити, вимикати пристрої, які непотрібні", — наголошує Юлія.

Юлія з розумінням поставилася до підвищення тарифів. Фото: Новини.LIVE

Водночас Марина не задоволена підвищенням цін, але зазначає, що до цього частково причетні самі ж люди. На думку жінки, енергосистему можна стабілізувати. Проте для цього всі повинні економити та обмежити використання приладів не першої потреби. Зокрема, вона сама влітку перестала сушити волосся феном.

"Я не знаю, мабуть, необґрунтоване таке рішення. Я думаю, що дуже велика зарплатня у начальників — хай її зменшують, і ці гроші йдуть на відновлення пошкодженого. А взагалі потрібно економити, не вмикати нічого зайвого. Я ось одночасно користуюся лише максимом двома електроприладами. Як буде далі — подивимося. Поки пристосовуємося. І якщо кожен почне економити, то, може, і не буде такого дефіциту", — розповідає Марина.

Марина закликає всіх економити. Фото: Новини.LIVE

Станом на сьогодні ситуація з електрикою дещо покращилася, адже після ремонту до роботи повернуся один з блоків АЕС. Проте загалом стан енергосистеми України далекий до ідеалу. Через це у більшості регіонів, зокрема на Одещині, продовжують діяти графіки відключення світла. Як вони діють, можна дізнатися за посиланням.