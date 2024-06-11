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Насколько обоснованы новые цены на электричество — мнение одесситов

11 июня 2024 20:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Повышение тарифов на свет — считают ли одесситы новые цены обоснованными
Человек рассчитывает платежки за коммуналку. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

С первого июня стоимость одного киловатта электроэнергии для украинцев выросла практически вдвое и составляет 4 гривны 32 копейки. Обосновывалось это повышение тем, что в стране не хватает генерации после атак со стороны России и нужны деньги на восстановление энергосистемы. Плюс в Украине до недавних пор была самая низкая цена за электричество. Согласны ли одесситы с таким обоснованием новой цены на мир?

С этим вопросом журналисты Новини.LIVE отправились на улицы города.

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Поднятие тарифов не ко времени

Несмотря на то, что новые тарифы уже действуют, некоторые горожане с ними не согласны. Людям приходится экономить на базовых вещах, а в условиях проживания в многоэтажке это сделать почти невозможно. Об этом говорит и Наталья, как раз проживающая в такой квартире.

"Вообще необоснованное. Во-первых, говорили, что во время войны не будут поднимать тарифы, но подняли. Люди и так на грани бедности. Как нам экономить, когда дома все на электричестве? А проблему с нехваткой электричества должна решать власть", — говорит Наталья.

Одесситка Наталья
Наталья считает поднятие тарифов необоснованными. Фото: Новини.LIVE

Ее поддерживает и другая одесситка, которая считает, что увеличение цен становится наиболее болезненным для пенсионеров. Сама женщина уже экономит и откладывает деньги на оплату коммуналки.

"Они не просто необоснованны. На мой взгляд, это просто сегодня какой-то вызов обществу. Это просто нереально. Я не знаю, кто и зачем это делает", — возмущается горожанка.

Одесситка о тарифах
Одесситка о повышении тарифов. Фото: Новини.LIVE

А вот Зоя вообще считает, что Украина способна обеспечивать свои потребности самостоятельно. Ведь даже в условиях войны работающие АЭС производят достаточно энергии. Проблема существует с ее транспортировкой.

"Атомная станция у нас достаточно дает электроэнергии, а ТЭЦ и различные вспомогательные факторы ее только стабилизируют. Поэтому я думаю, что для Украины достаточно электроэнергии. Проблемы с недостатком вообще нет, она искусственно создана", — считает Зоя.

Одесситка Зоя
Зоя считает, что у Украины достаточно мощности. Фото: Новини.LIVE

Необходимо ремонтировать мощности

Но нашлись и горожане, которые с пониманием отнеслись к увеличению цифр в платежках. Юлия считает, что поднятие тарифов было необходимостью, потому что в Украине очень много разрушенных энергообъектов, которые нужно восстановить до зимы.

"Надеюсь, что обосновано. Потому что мы имеем большой ущерб из-за обстрелов инфраструктуры. Сегодня можно экономить, выключать ненужные устройства", — отмечает Юлия.

Одесситка Юлия
Юлия с пониманием отнеслась к повышению тарифов. Фото: Новини.LIVE

В то же время Марина не удовлетворена повышением цен, но отмечает, что к этому частично причастны сами же люди. По мнению женщины, энергосистему можно стабилизировать. Однако для этого все должны экономить и ограничить использование приборов не первой необходимости. В частности, она сама летом перестала сушить волосы феном.

"Я не знаю, пожалуй, необоснованное такое решение. Я думаю, что очень большая зарплата у начальников — пусть ее уменьшают, и эти деньги пойдут на восстановление поврежденного. А вообще нужно экономить, не включать ничего лишнего. Я вот одновременно пользуюсь только максимум двумя электроприборами. Пока приспособились. Как будет дальше — посмотрим", — рассказывает Марина. 

Одесситка Марина
Марина призывает всех экономить. Фото: Новини.LIVE

По состоянию на сегодняшний день ситуация с электричеством несколько улучшилась, ведь после ремонта к работе вернусь один из блоков АЭС. Однако в целом состояние энергосистемы Украины далеко до идеала. Поэтому в большинстве регионов, в частности в Одесской области, продолжают действовать графики отключения света. Как они действуют, можно узнать по ссылке.

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