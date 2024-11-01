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Наскільки одесити готові до вступу України в ЄС

1 листопада 2024 20:17
Рвачова Анастасія - редактор
Україна в ЄС: коли можливий вступ на думку одеситів
Український прапор у Європарламенті. Фото: UC
Рвачова Анастасія - редактор

Україна поступово рухається у напрямку свого європейського майбутнього та виборює кожне право стати частиною великої родини. У часи війни це є особливим нагадуванням для всіх нас про те, чого ми прагнемо. І хоча досі існують думки, що нашій країні не потрібно рухатися на Захід, все ж більшість вважає, що самостійний розвиток нам не під силу. 

У День створення ЄС журналісти Новини.LIVE запитали в одеситів, чи бачать вони своє майбутнє в Європі. 

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Абсолютна більшість одеситів, зокрема молодь, вважають, що майбутнє України лише з Європою. Проте Христина впевнена, що цей шлях буде нешвидким, бо є дуже багато механізмів. Крім того, в країні триває війна. 

"Я повністю підтримую. Очевидно, що нам потрібно до ЄС. Але насправді я не думаю, що це може бути швидко, бо тенденція показує, що процес досить довгий. Тож я не тішу себе якимись сподіваннями. І треба мати терпіння, щоб досягти цього", — говорить Христина. 

Одеситка Христина. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська
Одеситка Христина. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Схожої думки дотримується й Максим. Але хлопець впевнений, що вирішальним фактором для запрошення України до ЄС є закінчення війни. І вже після неї ми в прискореному темпі повинні будемо виконати усі вимоги до вступу в Союз.

"Я підтримую. Тому що це не буде погано для нашої держави. Але думаю, що під час війни нас до ЄС не братимуть. До того ж ми зараз не зовсім відповідаємо їхнім стандартам", — додає Максим.

Одесит Максим. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська
Одесит Максим. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Вимоги Європейського Союзу

Для вступу в ЄС Україні необхідно виконати чималий перелік вимог, таких як подолання корупції та судова реформа. Якщо з більшістю, як засвідчує Єврокомісія, ми впораємося добре, то з цим є питання. І саме такі фактори відтерміновують запрошення до Союзу. На це звертає увагу і Юлія, яка вважає, що для позитивної відповіді нам потрібно прискоритися — тоді українці зможуть почати будувати європейське майбутнє для себе та своїх дітей. 

"Це дуже важке питання, але думаю, що нам потрібно йти вперед. Наскільки я знаю, є дуже багато вимог, щоб вступити до ЄС, і ми повинні їм відповідати. І коли будемо готові, тоді нас обовʼязково візьмуть до себе", — наголошує Юлія.

Одеситка Юлія з донькою. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська
Одеситка Юлія з донькою. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Водночас Валентина зазначає, що Україні рано вступати до Європи. Крім того, зараз є багато інших, більш нагальних потреб, які необхідно вирішити — а вже потім думати про інше. 

"Ні, я не підтримую. Ми зовсім не готові до цього", — підкреслює Валентина. 

Одеситка Валентина. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська
Одеситка Валентина. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Війна в Україні

А от Діана вважає, що Україні буде корисно стати членом ЄС. Але, на жаль, наші громадяни до цього поки що не готові. Дівчина зазначає, що держава має показувати людям переваги зближення з Європою, але цьому заважає війна. 

"Я вважаю, що Україні потрібно розвиватися у напрямку Європейського Союзу. Але думаю, що зараз нас туди точно не візьмуть, тому що Європа до цього ще не готова, та й наші люди теж. Ми знаходимося у стані війни, тож зарано про таке думати", — підсумовує Діана. 

Одеситка Діана. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська
Одеситка Діана. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Вперше українці продемонстрували свою готовність до розвитку 20 років тому, вийшовши на Майдан Незалежності, щоб боротися за демократію. Проте насправді світ побачив жагу наших громадян у листопаді 2013 року, коли тисячі студентів вийшли на Хрещатик з вимогами підписання асоціації з ЄС. Тоді їх не зупинили навіть кулі снайперів, тож вступ до ЄС — це виважений та продуманий крок. І на те, що ми станемо частиною великої родини, потрібен час. 

Нагадаємо, глава Європейської Ради Шарль Мішель закликав відповідальні органи Грузії провести розслідування повідомлень про порушення, які сталися під час голосування на парламентських виборах.

Раніше ми писали, що міністр оборони України Рустем Умєров відвідав Брюссель та виступив у Європейському парламенті. Він наголосив на важливості Плану перемоги задля досягнення миру.

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