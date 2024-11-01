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Насколько одесситы готовы к вступлению Украины в ЕС

1 ноября 2024 20:17
Рвачова Анастасия - редактор
Украина в ЕС: когда возможно вступление по мнению одесситов
Председатель Европейского совета Шарль Мишель, Президент Украины Владимир Зеленский и Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен. Фото: European Union
Рвачова Анастасия - редактор

Украина постепенно двигается в направлении своего европейского будущего и борется за каждое право стать частью большой семьи. Во время войны это является особым напоминанием для всех нас о том, к чему мы стремимся. И хотя до сих пор существуют мнения, что нашей стране не нужно двигаться на Запад, все же большинство считает, что самостоятельное развитие нам не под силу.

В День создания ЕС журналисты Новини.LIVE спросили одесситов, видят ли они свое будущее в Европе.

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Абсолютное большинство одесситов, в частности молодежь, считают, что будущее Украины только с Европой. Однако Кристина уверена, что этот путь будет небыстрым, потому что очень много механизмов. Кроме того, в стране идет война.

"Я полностью поддерживаю. Очевидно, что нам нужно в ЕС. Но на самом деле я не думаю, что это может быть быстро, потому что тенденция показывает, что процесс довольно долгий", — говорит Кристина.

Одесситка Кристина. Фото: Новости.LIVE/ Юлия Браславская
Одесситка Кристина. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Похожего мнения придерживается и Максим. Но юноша уверен, что решающим фактором для приглашения Украины в ЕС является окончание войны. И уже после нее мы в ускоренном темпе будем выполнять все требования к вступлению в Союз.

"Я поддерживаю. Потому что это не будет плохо для нашего государства. Но думаю, что во время войны нас в ЕС не будут брать. К тому же мы сейчас не совсем отвечаем их стандартам", — добавляет Максим.

Одессит Максим. Фото: Новости.LIVE/ Юлия Браславская
Одессит Максим. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Требования Европейского Союза

Для вступления в ЕС Украине необходимо выполнить немалый перечень требований, таких как преодоление коррупции и судебная реформа. Если с большинством, как свидетельствует Еврокомиссия, мы справляемся хорошо, то с этим есть вопросы. И именно такие факторы откладывают приглашение в Союз. На это обращает внимание и Юлия, которая считает, что для положительного ответа нам нужно ускориться, тогда украинцы смогут начать строить европейское будущее для себя и своих детей.

"Это очень трудный вопрос, но думаю, что нам нужно идти вперед. Насколько я знаю, есть очень много требований, чтобы вступить в ЕС, и мы должны им отвечать. И когда будем готовы, то тогда нас обязательно примут к себе", — отмечает Юлия.

Одесситка Юлия с дочерью. Фото: Новости.LIVE/ Юлия Браславская
Одесситка Юлия с дочерью. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

В то же время Валентина отмечает, что Украине рано вступать в Европу. Кроме того, сейчас много других, более насущных потребностей, которые необходимо решить — а уже потом думать о другом.

"Нет, я не поддерживаю. Мы совсем не готовы к этому", — подчеркивает Валентина.

Одесситка Валентина. Фото: Новости.LIVE/ Юлия Браславская
Одесситка Валентина. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Война в Украине

А вот Диана считает, что Украине полезно стать членом ЕС. Но, к сожалению, наши граждане к этому пока не готовы. Девушка отмечает, что государство должно показывать людям преимущества сближения с Европой, но этому мешает война.

"Я считаю, что Украине нужно развиваться в направлении Европейского Союза. Но думаю, что сейчас нас туда точно не возьмут, потому что Европа к этому еще не готова, да и наши люди тоже. Мы находимся в состоянии войны, поэтому рано сейчас о таком думать", — заключает Диана.

Одесситка Диана. Фото: Новости.LIVE/ Юлия Браславская
Одесситка Диана. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Впервые украинцы продемонстрировали свою готовность к развитию 20 лет назад, выйдя на Майдан Независимости, чтобы бороться за демократию. Однако в действительности мир увидел жажду наших граждан в ноябре 2013 года, когда тысячи студентов вышли на Крещатик с требованиями подписания ассоциации с ЕС. Тогда их не остановили даже пули снайперов, поэтому вступление в ЕС — это взвешенный и продуманный шаг. И на то, что мы станем частью большой семьи, нужно время.

Напомним, глава Европейского Совета Шарль Мишель призвал ответственные органы Грузии провести расследование сообщений о нарушениях, произошедших во время голосования на парламентских выборах.

Ранее мы писали, что министр обороны Украины Рустем Умеров посетил Брюссель и выступил в Европейском парламенте. Он отметил важность Плана победы для достижения мира.

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19:39 В Сумах раздался взрыв, — СМИ

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