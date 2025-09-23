Обстріл Одещини 22 вересня — є загибла і постраждалі

Наслідки атаки на Одещину — деталі та перші фото
Зранку 23 вересня ворог знову обстріляв Одещину. Пожежа знищила торговельні кіоски, пошкоджено готель, поштові та комунальні будівлі. Унаслідок удару одна людина загинула, ще троє людей дістали поранення.
Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.
Наслідки атаки
Ворог цілеспрямовано вдарив балістичними ракетами місто Татарбунари Білгород-Дністровського району. Зафіксовано руйнування соціальних об’єктів. У центральній частині населеного пункту виникли пожежі, зруйновані будівлі готелю, Укрпошти, Укртелекому, Будинку культури та ЦНАП.
Унаслідок атаки загинула жінка, ще троє людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Вибухова хвиля пошкодила п’ять торговельних кіосків та кілька легкових автомобілів. Полум’я оперативно загасили рятувальники, які залучили дві одиниці техніки та шість вогнеборців.
Нині на місці працюють аварійні служби та поліція. Правоохоронці документують черговий воєнний злочин Росії проти мирного населення Одещини.
