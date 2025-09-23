Відео
Наслідки атаки на Одещину — деталі та перші фото

Наслідки атаки на Одещину — деталі та перші фото

Ua ru
Дата публікації: 23 вересня 2025 09:12
Обстріл Одещини 22 вересня — є загибла і постраждалі
Палаючий торгівельний кіоск на Одещині. Фото: Головне управління ДСНС в Одеській області

Зранку 23 вересня ворог знову обстріляв Одещину. Пожежа знищила торговельні кіоски, пошкоджено готель, поштові та комунальні будівлі. Унаслідок удару одна людина загинула, ще троє людей дістали поранення.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.

Читайте також:

Наслідки атаки

Ворог цілеспрямовано вдарив балістичними ракетами місто Татарбунари Білгород-Дністровського району. Зафіксовано руйнування соціальних об’єктів. У центральній частині населеного пункту виникли пожежі, зруйновані будівлі готелю, Укрпошти, Укртелекому, Будинку культури та ЦНАП.

Наслідки атаки по Одещині
Торгівельний кіоск у вогні. Фото: Головне управління ДСНС в Одеській області
Наслідки атаки по Одещині
Вогнеборці гасять пожежу. Фото: Головне управління ДСНС в Одеській області

Унаслідок атаки загинула жінка, ще троє людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Вибухова хвиля пошкодила п’ять торговельних кіосків та кілька легкових автомобілів. Полум’я оперативно загасили рятувальники, які залучили дві одиниці техніки та шість вогнеборців.

Наслідки атаки по Одещині
Рятувальники розбирають завали. Фото: Головне управління ДСНС в Одеській області
Наслідки атаки по Одещині
Зруйновані внаслідок атаки будівлі. Фото: Головне управління ДСНС в Одеській області

Нині на місці працюють аварійні служби та поліція. Правоохоронці документують черговий воєнний злочин Росії проти мирного населення Одещини.

Наслідки атаки по Одещині
Вогнеборці гасять пожежу. Фото: Головне управління ДСНС в Одеській області

Нагадаємо, ми повідомляли, що внаслідок атаки КАБами у Запоріжжі загинула людина. Також ми писали, що через обстріл інфраструктури затримується низка потягів.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
