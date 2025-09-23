Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Последствия атаки в Одесской области — детали и первые фото

Последствия атаки в Одесской области — детали и первые фото

Ua ru
Дата публикации 23 сентября 2025 09:12
Обстрел Одесской области 22 сентября — есть погибшая и пострадавшие
Горящий торговый киоск в Одесской области. Фото: Главное управление ГСЧС в Одесской области

Утром 23 сентября враг снова обстрелял Одесскую область. Пожар уничтожил торговые киоски, повреждены гостиница, почтовые и коммунальные здания. В результате удара один человек погиб, еще три человека получили ранения.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

Реклама
Читайте также:

Последствия атаки

Враг целенаправленно ударил баллистическими ракетами по городу Татарбунары Белгород-Днестровского района. Зафиксированы разрушения социальных объектов. В центральной части населенного пункта возникли пожары, разрушены здания гостиницы, Укрпочты, Укртелекома, Дома культуры и ЦПАУ.

Наслідки атаки по Одещині
Торговый киоск в огне. Фото: Главное управление ГСЧС в Одесской области
Наслідки атаки по Одещині
Пожарные тушат пожар. Фото: Главное управление ГСЧС в Одесской области

В результате атаки погибла женщина, еще три человека получили ранения различной степени тяжести. Взрывная волна повредила пять торговых киосков и несколько легковых автомобилей. Пламя оперативно потушили спасатели, которые привлекли две единицы техники и шесть пожарных.

Наслідки атаки по Одещині
Спасатели разбирают завалы. Фото: Главное управление ГСЧС в Одесской области
Наслідки атаки по Одещині
Разрушенные в результате атаки здания. Фото: Главное управление ГСЧС в Одесской области

Сейчас на месте работают аварийные службы и полиция. Правоохранители документируют очередное военное преступление России против мирного населения Одесской области.

Наслідки атаки по Одещині
Пожарные тушат пожар. Фото: Главное управление ГСЧС в Одесской области

Напомним, мы сообщали, что в результате атаки КАБами в Запорожье погиб человек. Также мы писали, что из-за обстрела инфраструктуры задерживается ряд поездов.

Одесса Одесская область обстрелы Новости Одессы атака балистическая атака
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации