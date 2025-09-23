Обстрел Одесской области 22 сентября — есть погибшая и пострадавшие

Горящий торговый киоск в Одесской области. Фото: Главное управление ГСЧС в Одесской области

Утром 23 сентября враг снова обстрелял Одесскую область. Пожар уничтожил торговые киоски, повреждены гостиница, почтовые и коммунальные здания. В результате удара один человек погиб, еще три человека получили ранения.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

Последствия атаки

Враг целенаправленно ударил баллистическими ракетами по городу Татарбунары Белгород-Днестровского района. Зафиксированы разрушения социальных объектов. В центральной части населенного пункта возникли пожары, разрушены здания гостиницы, Укрпочты, Укртелекома, Дома культуры и ЦПАУ.

Торговый киоск в огне. Фото: Главное управление ГСЧС в Одесской области

Пожарные тушат пожар. Фото: Главное управление ГСЧС в Одесской области

В результате атаки погибла женщина, еще три человека получили ранения различной степени тяжести. Взрывная волна повредила пять торговых киосков и несколько легковых автомобилей. Пламя оперативно потушили спасатели, которые привлекли две единицы техники и шесть пожарных.

Спасатели разбирают завалы. Фото: Главное управление ГСЧС в Одесской области

Разрушенные в результате атаки здания. Фото: Главное управление ГСЧС в Одесской области

Сейчас на месте работают аварийные службы и полиция. Правоохранители документируют очередное военное преступление России против мирного населения Одесской области.

Пожарные тушат пожар. Фото: Главное управление ГСЧС в Одесской области

Напомним, мы сообщали, что в результате атаки КАБами в Запорожье погиб человек. Также мы писали, что из-за обстрела инфраструктуры задерживается ряд поездов.