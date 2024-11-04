У Болградському районі росіяни пошкодили 12 будинків

Постраждалий будинок у Болградському районі. Фото: Болградьська РДА

У ніч на 4 листопада російські окупанти атакували ударними безпілотниками Болградський район. На щастя, постраждалих і поранених немає. Але у багатьох мешканців зруйновано житло.

Про це повідомили у Болградській районній державній адміністрації.

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Внаслідок атаки пошкоджені 12 приватних будинків. Крім того, у Василівській громаді постраждали будівлі на території табору відпочинку. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину РФ проти цивільних громадян.

Постраждалий будинок у Болградському районі. Фото: Болградьська РДА

Постраждалий будинок у Болградському районі. Фото: Болградьська РДА

Нічний бій

За повідомленням Повітряних Сил ЗСУ, у ніч на понеділок, 4 листопада, ворог запустив по Україні 80 "шахедів" та інших безпілотників. Українські захисники збили 50 російських БпЛА у Київській, Сумській, Одеській, Херсонській, Миколаївській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській та Кіровоградській областях.

Інформація про збиті безпілотники. Фото: Повітряні Сили ЗСУ

Зазначимо, що на Одещині повітряна тривога тривала з 22:21 неділі по 0:44 понеділка.

Нагадаємо, ввечері 4 листопада росіяни завдали удар по Харкову. Також у Києві спалахнула пожежа через уламки ворожого безпілотника.