В Болградском районе россияне повредили 12 домов

Пострадавший дом в Болградском районе. Фото: Болградская РГА

В ночь на 4 ноября российские оккупанты атаковали ударными беспилотниками Болградский район. К счастью, пострадавших и раненых нет. Но у многих жителей разрушено жилье.

Об этом сообщили в Болградской районной государственной администрации.

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Масштабы разрушений

В результате атаки повреждены 12 частных домов. Кроме того, в Васильевском обществе пострадали здания на территории лагеря отдыха. Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления РФ против гражданских граждан.

Пострадавший дом в Болградском районе. Фото: Болградская РГА

Пострадавший дом в Болградском районе. Фото: Болградская РГА

Ночной бой

По сообщению Воздушных Сил ВСУ, в ночь на понедельник, 4 ноября, враг запустил по Украине 80 "шахедов" и других беспилотников. Украинские защитники сбили 50 российских БПЛА в Киевской, Сумской, Одесской, Херсонской, Николаевской, Житомирской, Черкасской, Черниговской и Кировоградской областях.

Информация о сбитых беспилотниках. Фото: Воздушные Силы ВСУ

Отметим, что в Одесской области воздушная тревога продолжалась с 22:21 по 0:44 понедельника.

Напомним, вечером 4 ноября россияне нанесли удар по Харькову. Также в Киеве вспыхнул пожар из-за обломков вражеского беспилотника.