Росія атакувала Одещину: пошкоджено енергетичну інфраструктуру

Пожежа на місці нічної атаки на Одещину. Фото: Олег Кіпер

У ніч проти 29 жовтня російські війська завдали масованого удару по цивільній інфраструктурі Одещини. Попри успішну роботу ППО, пошкоджено об’єкти енергетики та транспорту, одна людина постраждала. Частина області залишилася без світла.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Наслідки атаки

Під час нічної атаки ворог знову націлився на Одещину. Внаслідок обстрілу пошкоджено енергетичну та транспортну інфраструктуру. Як повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, через удар виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники. Одна людина отримала поранення, їй надали медичну допомогу.

За даними ДСНС, до гасіння пожежі залучили 5 одиниць техніки та 17 рятувальників. Також для ліквідації використали пожежний потяг "Укрзалізниці" й спецтехніку міжрегіонального центру швидкого реагування.

Вогнеборці гасять пожежу на місці атаки. Фото: ДСНС Одещини

Проблеми з електропостачанням

У компанії ДТЕК повідомили, що внаслідок удару пошкоджено енергетичний об’єкт. Енергетики оперативно підключили до резервних джерел живлення близько 7 тисяч споживачів і об’єкти критичної інфраструктури, однак без електрики залишаються ще понад 26 тисяч родин.

Пошкодження значні, тож ремонт триватиме довго. Бригади ДТЕК готові розпочати аварійно-відновлювальні роботи, щойно це дозволять військові та рятувальники.

Пожежники на місці гасіння пожежі.Фото: ДСНС Одещини

