Россия атаковала Одесскую область: повреждена энергетическая инфраструктура

Последствия атаки в Одесской области — первые фото
В ночь на 29 октября российские войска нанесли массированный удар по гражданской инфраструктуре Одесской области. Несмотря на успешную работу ПВО, повреждены объекты энергетики и транспорта, один человек пострадал. Часть области осталась без света.
Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
Последствия атаки
Во время ночной атаки враг снова нацелился на Одесскую область. В результате обстрела повреждена энергетическая и транспортная инфраструктура. Как сообщил начальник Одесской ОГА Олег Кипер, из-за удара возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели. Один человек получил ранения, ему оказали медицинскую помощь.
По данным ГСЧС, к тушению пожара привлекли 5 единиц техники и 17 спасателей. Также для ликвидации использовали пожарный поезд Укрзализныци и спецтехнику межрегионального центра быстрого реагирования.
Проблемы с электроснабжением
В компании ДТЭК сообщили, что в результате удара поврежден энергетический объект. Энергетики оперативно подключили к резервным источникам питания около 7 тысяч потребителей и объекты критической инфраструктуры, однако без электричества остаются еще более 26 тысяч семей.
Повреждения значительные, поэтому ремонт будет длиться долго. Бригады ДТЭК готовы начать аварийно-восстановительные работы, как только это позволят военные и спасатели.
