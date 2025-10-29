Россия атаковала Одесскую область: повреждена энергетическая инфраструктура

Пожар на месте ночной атаки на Одесскую область. Фото: Олег Кипер

В ночь на 29 октября российские войска нанесли массированный удар по гражданской инфраструктуре Одесской области. Несмотря на успешную работу ПВО, повреждены объекты энергетики и транспорта, один человек пострадал. Часть области осталась без света.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Реклама

Читайте также:

Последствия атаки

Во время ночной атаки враг снова нацелился на Одесскую область. В результате обстрела повреждена энергетическая и транспортная инфраструктура. Как сообщил начальник Одесской ОГА Олег Кипер, из-за удара возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели. Один человек получил ранения, ему оказали медицинскую помощь.

По данным ГСЧС, к тушению пожара привлекли 5 единиц техники и 17 спасателей. Также для ликвидации использовали пожарный поезд Укрзализныци и спецтехнику межрегионального центра быстрого реагирования.

Пожарные тушат пожар на месте атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

Проблемы с электроснабжением

В компании ДТЭК сообщили, что в результате удара поврежден энергетический объект. Энергетики оперативно подключили к резервным источникам питания около 7 тысяч потребителей и объекты критической инфраструктуры, однако без электричества остаются еще более 26 тысяч семей.

Повреждения значительные, поэтому ремонт будет длиться долго. Бригады ДТЭК готовы начать аварийно-восстановительные работы, как только это позволят военные и спасатели.

Пожарные на месте тушения пожара. Фото: ГСЧС Одесской области

Напомним, мы сообщали, что в Чернигове российских "Шахед" взорвался посреди города. Также мы писали, что в Хмельницкой ОГА показали последствия взрыва в одном из домов.