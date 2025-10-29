Видео
Україна
Видео

Последствия атаки в Одесской области — первые фото

Последствия атаки в Одесской области — первые фото

Ua ru
Дата публикации 29 октября 2025 09:27
обновлено: 09:58
Россия атаковала Одесскую область: повреждена энергетическая инфраструктура
Пожар на месте ночной атаки на Одесскую область. Фото: Олег Кипер

В ночь на 29 октября российские войска нанесли массированный удар по гражданской инфраструктуре Одесской области. Несмотря на успешную работу ПВО, повреждены объекты энергетики и транспорта, один человек пострадал. Часть области осталась без света.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Последствия атаки

Последствия атаки

Во время ночной атаки враг снова нацелился на Одесскую область. В результате обстрела повреждена энергетическая и транспортная инфраструктура. Как сообщил начальник Одесской ОГА Олег Кипер, из-за удара возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели. Один человек получил ранения, ему оказали медицинскую помощь.

По данным ГСЧС, к тушению пожара привлекли 5 единиц техники и 17 спасателей. Также для ликвидации использовали пожарный поезд Укрзализныци и спецтехнику межрегионального центра быстрого реагирования.

Вночі окупанти атакували Одещину
Пожарные тушат пожар на месте атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

Проблемы с электроснабжением

В компании ДТЭК сообщили, что в результате удара поврежден энергетический объект. Энергетики оперативно подключили к резервным источникам питания около 7 тысяч потребителей и объекты критической инфраструктуры, однако без электричества остаются еще более 26 тысяч семей.

Повреждения значительные, поэтому ремонт будет длиться долго. Бригады ДТЭК готовы начать аварийно-восстановительные работы, как только это позволят военные и спасатели.

Окупанти атакували Одещину
Пожарные на месте тушения пожара. Фото: ГСЧС Одесской области

Напомним, мы сообщали, что в Чернигове российских "Шахед" взорвался посреди города. Также мы писали, что в Хмельницкой ОГА показали последствия взрыва в одном из домов.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
