Атака дронами на Одещину 7 листопада — пошкоджено енергетику

Пожежа після атаки на Одещину. Фото: Олег Кіпер/Telegram

У ніч проти 7 листопада ворог знову атакував Одеську область ударними безпілотниками. Сили ППО збили більшість дронів, але частина влучила по об’єктах енергетики. Через удари спалахнули пожежі, які швидко загасили рятувальники. На щастя, ніхто не постраждав.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Реклама

Читайте також:

Наслідки атаки

Олег Кіпер зазначив, що російські дрони-камікадзе атакували енергетичну інфраструктуру регіону. Під ударом опинилися Одеський та Білгород-Дністровський райони. Унаслідок обстрілу пошкоджено кілька енергетичних об’єктів, складські приміщення та адміністративну будівлю. Усі пожежі, які виникли після влучань, вдалося швидко локалізувати. За даними ДСНС, до ліквідації наслідків були залучені шість одиниць техніки та двадцять дев’ять рятувальників, серед них три місцеві пожежні команди. Попри чергову атаку, загиблих і постраждалих, на щастя, немає.

На місці працюють усі відповідні служби та правоохоронці. Прокурори розпочали досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Надзвичайник гасить пожежу після атаки. Фото: ДСНС Одещини

Уламок російського БпЛА. Фото: Олег Кіпер/Telegram

Що відомо про атаку

Повітряну тривогу на Одещині оголосили 6 листопад, близько 23:06. Повітряні сили повідомляли, що ворожі дрони в акваторії Чорного моря рухаються у напрямку півдня області. Згодом місцеві повідомляли про вибухи у різних районах області. Відбій оголосили 7 листопада о 00:31.

Вогнеборець приборкує пожежу. Фото: ДСНС Одещини

Нагадаємо, ми повідомляли, що зросла кількість постраждалих внаслідок атаки на Дніпро. Також ми писали, що росіяни вдарили дронами по Павлограду.