Атака дронами в Одесской области 7 ноября - повреждена энергетика

Пожар после атаки на Одесскую область. Фото: Олег Кипер/Telegram

В ночь на 7 ноября враг снова атаковал Одесскую область ударными беспилотниками. Силы ПВО сбили большинство дронов, но часть попала по объектам энергетики. Из-за ударов вспыхнули пожары, которые быстро потушили спасатели. К счастью, никто не пострадал.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Последствия атаки

Олег Кипер отметил, что российские дроны-камикадзе атаковали энергетическую инфраструктуру региона. Под ударом оказались Одесский и Белгород-Днестровский районы. В результате обстрела повреждены несколько энергетических объектов, складские помещения и административное здание. Все пожары, возникшие после попаданий, удалось быстро локализовать. По данным ГСЧС, к ликвидации последствий были привлечены шесть единиц техники и двадцать девять спасателей, среди них три местные пожарные команды. Несмотря на очередную атаку, погибших и пострадавших, к счастью, нет.

На месте работают все соответствующие службы и правоохранители. Прокуроры начали досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Чрезвычайник тушит пожар после атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

Обломок российского БпЛА. Фото: Олег Кипер/Telegram

Что известно об атаке

Воздушную тревогу в Одесской области объявили 6 ноября около 23:06. Воздушные силы сообщали, что вражеские дроны в акватории Черного моря движутся в направлении юга области. Впоследствии местные сообщали о взрывах в разных районах области. Отбой объявили 7 ноября в 00:31.

Огнеборец укрощает пожар. Фото: ГСЧС Одесской области

Напомним, мы сообщали, что возросло количество пострадавших в результате атаки на Днепр. Также мы писали, что россияне ударили дронами по Павлограду.