Атака дронами в Одесской области 7 ноября - повреждена энергетика

Последствия атаки на Одесчину — появились первые фото
В ночь на 7 ноября враг снова атаковал Одесскую область ударными беспилотниками. Силы ПВО сбили большинство дронов, но часть попала по объектам энергетики. Из-за ударов вспыхнули пожары, которые быстро потушили спасатели. К счастью, никто не пострадал.
Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
Последствия атаки
Олег Кипер отметил, что российские дроны-камикадзе атаковали энергетическую инфраструктуру региона. Под ударом оказались Одесский и Белгород-Днестровский районы. В результате обстрела повреждены несколько энергетических объектов, складские помещения и административное здание. Все пожары, возникшие после попаданий, удалось быстро локализовать. По данным ГСЧС, к ликвидации последствий были привлечены шесть единиц техники и двадцать девять спасателей, среди них три местные пожарные команды. Несмотря на очередную атаку, погибших и пострадавших, к счастью, нет.
На месте работают все соответствующие службы и правоохранители. Прокуроры начали досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Что известно об атаке
Воздушную тревогу в Одесской области объявили 6 ноября около 23:06. Воздушные силы сообщали, что вражеские дроны в акватории Черного моря движутся в направлении юга области. Впоследствии местные сообщали о взрывах в разных районах области. Отбой объявили 7 ноября в 00:31.
