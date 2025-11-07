Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Последствия атаки на Одесчину — появились первые фото

Последствия атаки на Одесчину — появились первые фото

Ua ru
Дата публикации 7 ноября 2025 09:13
обновлено: 09:21
Атака дронами в Одесской области 7 ноября - повреждена энергетика
Пожар после атаки на Одесскую область. Фото: Олег Кипер/Telegram

В ночь на 7 ноября враг снова атаковал Одесскую область ударными беспилотниками. Силы ПВО сбили большинство дронов, но часть попала по объектам энергетики. Из-за ударов вспыхнули пожары, которые быстро потушили спасатели. К счастью, никто не пострадал.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Реклама
Читайте также:

Последствия атаки

Олег Кипер отметил, что российские дроны-камикадзе атаковали энергетическую инфраструктуру региона. Под ударом оказались Одесский и Белгород-Днестровский районы. В результате обстрела повреждены несколько энергетических объектов, складские помещения и административное здание. Все пожары, возникшие после попаданий, удалось быстро локализовать. По данным ГСЧС, к ликвидации последствий были привлечены шесть единиц техники и двадцать девять спасателей, среди них три местные пожарные команды. Несмотря на очередную атаку, погибших и пострадавших, к счастью, нет.

На месте работают все соответствующие службы и правоохранители. Прокуроры начали досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Росія атакува Одещину дронами
Чрезвычайник тушит пожар после атаки. Фото: ГСЧС Одесской области
Росія атакува Одещину дронами
Обломок российского БпЛА. Фото: Олег Кипер/Telegram

Что известно об атаке

Воздушную тревогу в Одесской области объявили 6 ноября около 23:06. Воздушные силы сообщали, что вражеские дроны в акватории Черного моря движутся в направлении юга области. Впоследствии местные сообщали о взрывах в разных районах области. Отбой объявили 7 ноября в 00:31.

Росія атакува Одещину дронами
Огнеборец укрощает пожар. Фото: ГСЧС Одесской области

Напомним, мы сообщали, что возросло количество пострадавших в результате атаки на Днепр. Также мы писали, что россияне ударили дронами по Павлограду.

Одесса Одесская область обстрелы Новости Одессы атака дрон-камикадзе
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации