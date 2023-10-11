Одеситам виплатять компенсацію за пошкоджене авто

Дерево впало на машину. Фото: google.com

Одеська міська рада виплатить компенсації водіям за пошкоджені через негоду автівки. Йдеться про інцидент, який стався 21 жовтня 2021 на Французькому бульварі, де від сильного вітру впало дерево на автомобіль.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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Згідно з розпорядженням мера, з міського бюджету виділили 298 тисяч гривень компенсації. Відповідне рішення про відшкодування збитків у жовтні минулого року ухвалив Приморський районний суд.

Деталі рішення суду

У рішенні суду вказано, що вранці 21 жовтня 2021 року на автомобіль Hyundai ix35, який належить подружній парі, впало дерево на Французькому бульварі. За кермом у той момент був чоловік, він встиг вискочити з машини, але дерево його зачепило. Водій отримав травму голови.

Внаслідок падіння дерево розбило лобове скло в автомобілі, деформувало капот, дах та інші елементи. Пошкодження оцінили у майже 225 тисяч гривень.

Нагадаємо, за січень-вересень 2023 року українці купили майже 12 тис. гібридних легкових автомобілів. Це рекордна кількість від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, адже показник виявився на 42% вищим, ніж продажі гібридів за аналогічний період торік.

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