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Последствия непогоды: одесситам выплатят компенсацию за поврежденный автомобиль

11 октября 2023 16:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Одесситам выплатят компенсацию за поврежденный автомобиль
Дерево упало на машину. Фото: google.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Одесский городской совет выплатит компенсации водителям за поврежденные из-за непогоды автомобили. Речь идет об инциденте, который произошел 21 октября 2021 года на Французском бульваре, где от сильного ветра упало дерево на автомобиль.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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Согласно распоряжению мэра, из городского бюджета было выделено 298 тысяч гривен компенсации. Соответствующее решение о возмещении ущерба в октябре прошлого года принял Приморский районный суд.

Детали решения суда

В решении суда указано, что утром 21 октября 2021 года на принадлежащий супружеской паре автомобиль Hyundai ix35 упало дерево на Французском бульваре. За рулем в тот момент был мужчина, он успел выскочить из машины, но дерево его задело. Водитель получил травму головы.

В результате падения дерево разбило лобовое стекло в автомобиле, деформировало капот, крышу и другие элементы. Повреждения оценили почти в 225 тысяч гривен.

Напомним, за январь-сентябрь 2023 украинцы купили почти 12 тыс. гибридных легковых автомобилей. Это рекордное количество с начала полномасштабного российского вторжения в Украину, ведь показатель оказался на 42% выше продаж гибридов за аналогичный период в прошлом году.

Ранее мы представили ТОП-5 гибридов, которые можно выгодно продать после 3 лет эксплуатации. Также мы писали об обновленном гибридном купе Mercedes-AMG GT 63 SE Performance 4-Door Coupe, которое теперь может разгоняться до 100 км/ч за 2,9 секунды.

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