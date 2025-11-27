Атака безпілотників на Одещину 27 листопада — що пошкоджено

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки. Фото ілюстративне: ДСНС Одещини

В ніч проти 27 листопада російські безпілотники знову атакували Одещину. Сили ППО працювали активно, однак уламки спричинили руйнування цивільних об’єктів. Інформації про загиблих чи травмованих немає.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Реклама

Читайте також:

Наслідки атаки

За словамм Кіпера, обстріл стався вночі 27 листопада. Унаслідок атаки пошкоджено фасади та вікна двох приватних будинків, будівлю кінно-спортивної школи та приміщення автозаправки. У кількох місцях виникли невеликі пожежі, які рятувальники швидко загасили. Після прильотів на місця влучання виїхали прокурори, слідчі поліції та співробітники СБУ. Вони фіксують наслідки обстрілу та збирають докази чергового воєнного злочину.

Одеська обласна прокуратура повідомила про відкриття провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни. За попередніми даними, у результаті атаки ніхто не постраждав.

Що відомо про атаку

Повітряну тривогу в регіоні оголосили близько 00:27. Повітряні сили повідомляли, що велика група БпЛА у Чорному морі у напрямку Одещини. Згодом було чутно перші вибухи, ймовірно, робота ППО. Відбій тривоги дали о 00:53.

Нагадаємо, що у Києві рятувальнику, який ліквідовував наслідки атаки у власній квартирі, нададуть житло. Також ми писали, що РФ за добу вдарила по Запоріжжю майже 600 разів.