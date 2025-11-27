Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Наслідки нічних ударів по Одещині — що відомо

Наслідки нічних ударів по Одещині — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 27 листопада 2025 09:11
Оновлено: 09:42
Атака безпілотників на Одещину 27 листопада — що пошкоджено
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки. Фото ілюстративне: ДСНС Одещини

В ніч проти 27 листопада російські безпілотники знову атакували Одещину. Сили ППО працювали активно, однак уламки спричинили руйнування цивільних об’єктів. Інформації про загиблих чи травмованих немає.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Реклама
Читайте також:

Наслідки атаки

За словамм Кіпера, обстріл стався вночі 27 листопада. Унаслідок атаки пошкоджено фасади та вікна двох приватних будинків, будівлю кінно-спортивної школи та приміщення автозаправки. У кількох місцях виникли невеликі пожежі, які рятувальники швидко загасили. Після прильотів на місця влучання виїхали прокурори, слідчі поліції та співробітники СБУ. Вони фіксують наслідки обстрілу та збирають докази чергового воєнного злочину.

Одеська обласна прокуратура повідомила про відкриття провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни. За попередніми даними, у результаті атаки ніхто не постраждав.

Що відомо про атаку

Повітряну тривогу в регіоні оголосили близько 00:27. Повітряні сили повідомляли, що велика група БпЛА у Чорному морі у напрямку Одещини. Згодом було чутно перші вибухи, ймовірно, робота ППО. Відбій тривоги дали о 00:53.

Нагадаємо, що у Києві рятувальнику, який ліквідовував наслідки атаки у власній квартирі, нададуть житло. Також ми писали, що РФ за добу вдарила по Запоріжжю майже 600 разів.

Одеса Одеська область обстріли Новини Одеси атака дрон-камікадзе
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації