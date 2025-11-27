Атака беспилотников в Одесской области 27 ноября - что повреждено

Спасатели ликвидируют последствия атаки. Фото иллюстративное: ГСЧС Одесской области

В ночь на 27 ноября российские беспилотники снова атаковали Одесскую область. Силы ПВО работали активно, однако обломки вызвали разрушение гражданских объектов. Информации о погибших или травмированных нет.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Реклама

Читайте также:

Последствия атаки

По словам Кипера, обстрел произошел ночью 27 ноября. В результате атаки повреждены фасады и окна двух частных домов, здание конно-спортивной школы и помещение автозаправки. В нескольких местах возникли небольшие пожары, которые спасатели быстро потушили. После прилетов на места попадания выехали прокуроры, следователи полиции и сотрудники СБУ. Они фиксируют последствия обстрела и собирают доказательства очередного военного преступления.

Одесская областная прокуратура сообщила об открытии производства по статье 438 Уголовного кодекса Украины — нарушение законов и обычаев войны. По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал.

Что известно об атаке

Воздушную тревогу в регионе объявили около 00:27. Воздушные силы сообщали, что большая группа БпЛА в Черном море в направлении Одесской области. Впоследствии были слышны первые взрывы, вероятно, работа ПВО. Отбой тревоги дали в 00:53.

Напомним, что в Киеве спасателю, который ликвидировал последствия атаки в собственной квартире предоставят жилье. Также мы писали, что РФ за сутки ударила по Запорожью почти 600 раз.