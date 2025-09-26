Атака дронами на Одещину вночі – пошкоджено інфраструктуру

Рятувальники гасять пожежу після атаки. Фото ілюстративне: ДСНС Одещини

У ніч проти 26 вересня російські війська атакували Одещину ударними безпілотниками. ППО понад дві години збивала ворожі дрони, однак пошкоджень уникнути не вдалося.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Наслідки атаки

Вночі ворог скерував на Одещину ударні дрони. Підрозділи протиповітряної оборони більше двох годин відбивали атаку, спрямовану на цивільну інфраструктуру області. Попри активну роботу ППО, зазнав пошкоджень один із об’єктів транспортної інфраструктури.

Ворожі уламки пошкодили трансформатори, після чого спалахнула пожежа. Рятувальники ДСНС оперативно її ліквідували. Постраждалих, на щастя, немає. Наслідки атаки зараз ліквідовують комунальні та екстрені служби.

