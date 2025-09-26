Атака дронами в Одесской области ночью - повреждена инфраструктура

Спасатели тушат пожар после атаки. Фото иллюстративное: ГСЧС Одесской области

В ночь на 26 сентября российские войска атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. ПВО более двух часов сбивала вражеские дроны, однако повреждений избежать не удалось.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Последствия атаки

Ночью враг направил в Одесскую область ударные дроны. Подразделения противовоздушной обороны более двух часов отражали атаку, направленную на гражданскую инфраструктуру области. Несмотря на активную работу ПВО, получил повреждения один из объектов транспортной инфраструктуры.

Вражеские обломки повредили трансформаторы, после чего вспыхнул пожар. Спасатели ГСЧС оперативно его ликвидировали. Пострадавших, к счастью, нет. Последствия атаки сейчас ликвидируют коммунальные и экстренные службы.

