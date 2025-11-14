Відео
Головна Одеса Наслідки нічної атаки на Одещину — що відомо

Наслідки нічної атаки на Одещину — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 14 листопада 2025 09:10
Оновлено: 09:10
Атака дронами по Одещині вночі 14 листопада
Уламок дрона, яким атакували Одещину. Фото: Олег Кіпер/Telegram

У ніч на 14 листопада Росія вчергове завдала удару по Одещині. Внаслідок атаки пошкоджено цивільні об’єкти. Відомо про одну постраждалу людину.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Читайте також:

Наслідки атаки

Олег Кіпер зазначив, що вночі ворог знову атакував південь Одещини ударними дронами. Сили протиповітряної оборони знищили більшість безпілотників, однак частині вдалося завдати шкоди. У результаті удару постраждав енергетичний об’єкт, де виникли пожежі. Вогонь також пошкодив розташований поруч житловий будинок та дах гаража. Рятувальники швидко локалізували полум’я та не допустили його поширення.

Атака РФ на Одещину 14 листопада
Рятувальники на місці атаки. Фото: Олег Кіпер/Telegram

Наразі відомо про одного постраждалого, йому надали необхідну допомогу. Фахівці працюють на місці, ліквідовують наслідки атаки та відновлюють роботу мереж. Об’єкти життєзабезпечення наразі підключені до резервного живлення.

Атака РФ на Одещину 14 листопада
Вирва на місці удару. Фото: Олег Кіпер/Telegram

Нагадаємо, ми повідомляли, що внаслідок атаки на Київ постраждала 7-річна дитина. Також ми писали, що під ударом РФ опинилися Суми — відомо про одного постраждалого.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
