Атака дронами по Одещині вночі 14 листопада

Наслідки нічної атаки на Одещину — що відомо
У ніч на 14 листопада Росія вчергове завдала удару по Одещині. Внаслідок атаки пошкоджено цивільні об’єкти. Відомо про одну постраждалу людину.
Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
Наслідки атаки
Олег Кіпер зазначив, що вночі ворог знову атакував південь Одещини ударними дронами. Сили протиповітряної оборони знищили більшість безпілотників, однак частині вдалося завдати шкоди. У результаті удару постраждав енергетичний об’єкт, де виникли пожежі. Вогонь також пошкодив розташований поруч житловий будинок та дах гаража. Рятувальники швидко локалізували полум’я та не допустили його поширення.
Наразі відомо про одного постраждалого, йому надали необхідну допомогу. Фахівці працюють на місці, ліквідовують наслідки атаки та відновлюють роботу мереж. Об’єкти життєзабезпечення наразі підключені до резервного живлення.
Нагадаємо, ми повідомляли, що внаслідок атаки на Київ постраждала 7-річна дитина. Також ми писали, що під ударом РФ опинилися Суми — відомо про одного постраждалого.
Читайте Новини.LIVE!