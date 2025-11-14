Видео
Видео

Последствия ночной атаки на Одесчину — что известно

Ua ru
Дата публикации 14 ноября 2025 09:10
обновлено: 09:10
Атака дронами по Одесской области ночью 14 ноября
Обломок дрона, которым атаковали Одесскую область. Фото: Олег Кипер/Telegram

В ночь на 14 ноября Россия в очередной раз нанесла удар по Одесской области. В результате атаки повреждены гражданские объекты. Известно об одном пострадавшем человеке.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Читайте также:

Последствия атаки

Олег Кипер отметил, что ночью враг снова атаковал юг Одесской области ударными дронами. Силы противовоздушной обороны уничтожили большинство беспилотников, однако части удалось нанести ущерб. В результате удара пострадал энергетический объект, где возникли пожары. Огонь также повредил расположенный рядом жилой дом и крышу гаража. Спасатели быстро локализовали пламя и не допустили его распространения.

Атака РФ на Одещину 14 листопада
Спасатели на месте атаки. Фото: Олег Кипер/Telegram

Известно об одном пострадавшем, ему оказали необходимую помощь. Специалисты работают на месте, ликвидируют последствия атаки и восстанавливают работу сетей. Объекты жизнеобеспечения сейчас подключены к резервному питанию.

Атака РФ на Одещину 14 листопада
Воронка на месте удара. Фото: Олег Кипер/Telegram

Напомним, мы сообщали, что в результате атаки на Киев пострадал 7-летний ребенок. Также мы писали, что под ударом РФ оказались Сумы — известно об одном пострадавшем.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
