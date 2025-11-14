Атака дронами по Одесской области ночью 14 ноября

Последствия ночной атаки на Одесчину — что известно
В ночь на 14 ноября Россия в очередной раз нанесла удар по Одесской области. В результате атаки повреждены гражданские объекты. Известно об одном пострадавшем человеке.
Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
Последствия атаки
Олег Кипер отметил, что ночью враг снова атаковал юг Одесской области ударными дронами. Силы противовоздушной обороны уничтожили большинство беспилотников, однако части удалось нанести ущерб. В результате удара пострадал энергетический объект, где возникли пожары. Огонь также повредил расположенный рядом жилой дом и крышу гаража. Спасатели быстро локализовали пламя и не допустили его распространения.
Известно об одном пострадавшем, ему оказали необходимую помощь. Специалисты работают на месте, ликвидируют последствия атаки и восстанавливают работу сетей. Объекты жизнеобеспечения сейчас подключены к резервному питанию.
Напомним, мы сообщали, что в результате атаки на Киев пострадал 7-летний ребенок. Также мы писали, что под ударом РФ оказались Сумы — известно об одном пострадавшем.
Читайте Новини.LIVE!