Атака дронами по Одесской области ночью 14 ноября

Обломок дрона, которым атаковали Одесскую область. Фото: Олег Кипер/Telegram

В ночь на 14 ноября Россия в очередной раз нанесла удар по Одесской области. В результате атаки повреждены гражданские объекты. Известно об одном пострадавшем человеке.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Реклама

Читайте также:

Последствия атаки

Олег Кипер отметил, что ночью враг снова атаковал юг Одесской области ударными дронами. Силы противовоздушной обороны уничтожили большинство беспилотников, однако части удалось нанести ущерб. В результате удара пострадал энергетический объект, где возникли пожары. Огонь также повредил расположенный рядом жилой дом и крышу гаража. Спасатели быстро локализовали пламя и не допустили его распространения.

Спасатели на месте атаки. Фото: Олег Кипер/Telegram

Известно об одном пострадавшем, ему оказали необходимую помощь. Специалисты работают на месте, ликвидируют последствия атаки и восстанавливают работу сетей. Объекты жизнеобеспечения сейчас подключены к резервному питанию.

Воронка на месте удара. Фото: Олег Кипер/Telegram

Напомним, мы сообщали, что в результате атаки на Киев пострадал 7-летний ребенок. Также мы писали, что под ударом РФ оказались Сумы — известно об одном пострадавшем.