Наслідки нічної атаки РФ на Одеську область: загинула одна людина

Рятувальники ліквідовують наслідки ворожої атаки. Фото: ДСНС Одеської області

Одна людина загинула внаслідок нічної ворожої атаки на Одеську область 6 вересня. Співробітник агропідприємства, який отримав тяжкі поранення, помер у лікарні.

Про це повідомляє Одеська обласна військова адміністрація у Telegram.

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Повідомляється, що російські терористи атакували Ізмаїльський район на Одещині ударними безпілотниками.

У кількох населених пунктах зафіксовано руйнування та пожежі. Пошкоджено об'єкти припортової та сільськогосподарської інфраструктури: елеватори, адміністративні будівлі, агропідприємства.

Нагадаємо, близько четвертої ранку ворог активізувався. У більшості областей України оголосили повітряну тривогу. Є загроза удару ракет. Повітряні сили України повідомили, що є загроза пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС.