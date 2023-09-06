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Наслідки нічної атаки РФ на Одеську область: загинула одна людина

6 вересня 2023 06:06
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Наслідки нічної атаки РФ на Одеську область: загинула одна людина
Рятувальники ліквідовують наслідки ворожої атаки. Фото: ДСНС Одеської області
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Одна людина загинула внаслідок нічної ворожої атаки на Одеську область 6 вересня. Співробітник агропідприємства, який отримав тяжкі поранення, помер у лікарні.

Про це повідомляє Одеська обласна військова адміністрація у Telegram.

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Повідомляється, що російські терористи атакували Ізмаїльський район на Одещині ударними безпілотниками.

У кількох населених пунктах зафіксовано руйнування та пожежі. Пошкоджено об'єкти припортової та сільськогосподарської інфраструктури: елеватори, адміністративні будівлі, агропідприємства.

Нагадаємо, близько четвертої ранку ворог активізувався. У більшості областей України оголосили повітряну тривогу.  Є загроза удару ракет. Повітряні сили України повідомили, що є загроза пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС.

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