Наслідки нічної атаки РФ на Одеську область: загинула одна людина
Одна людина загинула внаслідок нічної ворожої атаки на Одеську область 6 вересня. Співробітник агропідприємства, який отримав тяжкі поранення, помер у лікарні.
Про це повідомляє Одеська обласна військова адміністрація у Telegram.
Наслідки нічної атаки ворога на Одеську область вночі 6 вересня
Повідомляється, що російські терористи атакували Ізмаїльський район на Одещині ударними безпілотниками.
У кількох населених пунктах зафіксовано руйнування та пожежі. Пошкоджено об'єкти припортової та сільськогосподарської інфраструктури: елеватори, адміністративні будівлі, агропідприємства.
Нагадаємо, близько четвертої ранку ворог активізувався. У більшості областей України оголосили повітряну тривогу. Є загроза удару ракет. Повітряні сили України повідомили, що є загроза пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС.